Мінус п’ять безпілотників "Zala" та один "Supercam": бойова робота операторів зенітних дронів на Сумщині. ВIДЕО
Оператори зенітних дронів із підрозділу "PRIME" збили п'ять російських розвідувальних безпілотників "Zala" та один "Supercam" на Сумщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
