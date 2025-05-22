УКР
Мінус п’ять безпілотників "Zala" та один "Supercam": бойова робота операторів зенітних дронів на Сумщині. ВIДЕО

Оператори зенітних дронів із підрозділу "PRIME" збили п'ять російських розвідувальних безпілотників "Zala" та один "Supercam" на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Також дивіться: Ворожі розвідувальні безпілотники Мерлін-ВР та Supercam збили оператори зенітних дронів підрозділу "Signum". ВIДЕО

армія рф (18544) безпілотник (4760) розвідка (3918) Сумська область (4173) знищення (8076)
просто супер!
22.05.2025 12:43 Відповісти
Отак би ще й з шахедами
22.05.2025 12:45 Відповісти
Отак 100 шапедів вже збили
22.05.2025 13:03 Відповісти
Знаю. Це невідомо за який період. А атакують шахедами в середньому по 200шт. щоночі. Тому 100 це мізер.
22.05.2025 13:23 Відповісти
Мінус п'ять безпілотників "Zala"

"******"?
22.05.2025 13:36 Відповісти
Масштабувати цей досвід. Це найдешевший і надійніший спосіб знищення ворожих дронів.
22.05.2025 16:26 Відповісти
Сьогодні о 6-ій за 35 км від кордону ціла зграя пролетіла на захід і ніхто нічого. Мабуть і патрони до браунінгів закінчилися бо на шару не дають а купити совість не дозволяє.
23.05.2025 08:43 Відповісти
 
 