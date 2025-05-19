УКР
Ворожі розвідувальні безпілотники Мерлін-ВР та Supercam збили оператори зенітних дронів підрозділу "Signum". ВIДЕО

Оператори дронів із підрозділу "Signum" збили два ворожі нічні розвідувальні безпілотники - Мерлін-ВР та Supercam.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілот українського МіГ-29 знищує місце дислокації російських операторів FPV-дронів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18526) розвідка (3916) знищення (8053) дрони (5334)
Чудово !!!
19.05.2025 15:24 Відповісти
грамотно !
з нижньої напівсфери, де немає камер заднього виду
19.05.2025 16:26 Відповісти
Стільки грошей вони викинули на війну- кожен москаляка мавби стати мілліонером..
А стануть грузом200
20.05.2025 18:58 Відповісти
 
 