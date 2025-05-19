Ворожі розвідувальні безпілотники Мерлін-ВР та Supercam збили оператори зенітних дронів підрозділу "Signum". ВIДЕО
Оператори дронів із підрозділу "Signum" збили два ворожі нічні розвідувальні безпілотники - Мерлін-ВР та Supercam.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
з нижньої напівсфери, де немає камер заднього виду
А стануть грузом200