Вражеские разведывательные беспилотники Мерлин-ВР и Supercam сбили операторы зенитных дронов подразделения "Signum". ВИДЕО
Операторы дронов из подразделения "Signum" сбили два вражеских ночных разведывательных беспилотника - Мерлин-ВР и Supercam.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
