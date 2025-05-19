РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8758 посетителей онлайн
Новости Видео Активность вражеских БПЛА
1 901 3

Вражеские разведывательные беспилотники Мерлин-ВР и Supercam сбили операторы зенитных дронов подразделения "Signum". ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения "Signum" сбили два вражеских ночных разведывательных беспилотника - Мерлин-ВР и Supercam.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилот украинского МиГ-29 уничтожает место дислокации российских операторов FPV-дронов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20375) разведка (4221) уничтожение (7739) дроны (4475)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чудово !!!
показать весь комментарий
19.05.2025 15:24 Ответить
грамотно !
з нижньої напівсфери, де немає камер заднього виду
показать весь комментарий
19.05.2025 16:26 Ответить
Стільки грошей вони викинули на війну- кожен москаляка мавби стати мілліонером..
А стануть грузом200
показать весь комментарий
20.05.2025 18:58 Ответить
 
 