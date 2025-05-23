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Новини Відео Обстріл Степногірська
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Росіяни авіабомбами знищують житлові багатоповерхівки у прифронтовому Степногірську на Запоріжжі. ВIДЕО

Окупанти знищують авіабомбами житлові будинки прифронтового селища Степногірськ у Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки росіяе на квартал із багатоповерхівками опублікований у соцмережах.

"Це - Степногірськ, Запорізька область. Територія під контролем України. Росіяни скидають авіабомби на житлові цивільні багатоповерхівки. Це просто терор. Просто масове вбивство. Жодної військової цілі", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни скинули щонайменше 9 КАБів на Степногірськ, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

авіація (4148) армія рф (17713) Запорізька область (3695) будинки (167) бомбардування (338) КАБ (377) Василівський район (48) Степногірськ (19)


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Топ коментарі
+6
ваня, йди нах водки немає. збирайся на сво чи ти інвалід з дитинства?
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23.05.2025 14:28
+3
А почему украинское ПВО не работает? И при мирной жизни Украина бросила Степногорск на произвол судьбы, как бы и не было там государства никогда, и сейчас бросила.
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23.05.2025 14:22
+2
покажите это друзьям кремлевских террористов из Белого Дома...
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23.05.2025 14:29
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А почему украинское ПВО не работает? И при мирной жизни Украина бросила Степногорск на произвол судьбы, как бы и не было там государства никогда, и сейчас бросила.
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23.05.2025 14:22 Відповісти
ваня, йди нах водки немає. збирайся на сво чи ти інвалід з дитинства?
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23.05.2025 14:28 Відповісти
Вот он я здесь, а ты где? Выходи и посмотришь, чем я занимаюсь всю жизнь и кто я. Тогда себе язык прикусишь. Я за сильное украинское государство, а его не было и нет до сих пор.
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23.05.2025 20:01 Відповісти
проспись чучєло огороде)))))))) Абирвалг))))
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24.05.2025 17:54 Відповісти
Люто депрессивный, городок был
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23.05.2025 14:30 Відповісти
Які можуть бути претензії до лайна? Лайно собі і лайно, воно таке по природі. Роблять, бо можуть. Претензії до нашого ППО та Верховного Головнокомандуючого. Потужний фонтан смарагдового балабольства зовсім не заважає РФ скидать КАБи.
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23.05.2025 14:23 Відповісти
покажите это друзьям кремлевских террористов из Белого Дома...
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23.05.2025 14:29 Відповісти
Та їм *****, вже показували.
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23.05.2025 15:12 Відповісти
Нице варварство. Ще й тупе. В цих домах, давно ніхто не живе
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23.05.2025 14:32 Відповісти
1 приліт по музичній школі.
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23.05.2025 14:37 Відповісти
Фашисти так само руйнували Варшаву і Вільнюс.
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23.05.2025 15:53 Відповісти
Вильнюс гитлеровцы не руйновали, он был захвачен усиленной мотоциклетной ротой на второй день войны
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23.05.2025 19:20 Відповісти
Там залишився район з вузькими вулицями недалеко від вокзалу. Багато було знищено до мотоциклетної роти.
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23.05.2025 19:40 Відповісти
А Трамп, все про якусь «ПОМИЛКУ» белькоче, з безумними очима!
Мабуть, старому банкроту, «чомусь» важко казати ПРАВДУ Американцям, яку бачить увесь СВІТ!
прутін, йому заборонив, говорити ПРАВДУ, от він і меле галіматню, на очах Світу!
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23.05.2025 19:26 Відповісти
 
 