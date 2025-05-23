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Росіяни авіабомбами знищують житлові багатоповерхівки у прифронтовому Степногірську на Запоріжжі. ВIДЕО
Окупанти знищують авіабомбами житлові будинки прифронтового селища Степногірськ у Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки росіяе на квартал із багатоповерхівками опублікований у соцмережах.
"Це - Степногірськ, Запорізька область. Територія під контролем України. Росіяни скидають авіабомби на житлові цивільні багатоповерхівки. Це просто терор. Просто масове вбивство. Жодної військової цілі", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+6 Александр Бойко
показати весь коментар23.05.2025 14:28 Посилання
+3 Ukrzvezda 2005
показати весь коментар23.05.2025 14:22 Посилання
+2 Андрей Круп
показати весь коментар23.05.2025 14:29 Посилання
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Мабуть, старому банкроту, «чомусь» важко казати ПРАВДУ Американцям, яку бачить увесь СВІТ!
прутін, йому заборонив, говорити ПРАВДУ, от він і меле галіматню, на очах Світу!