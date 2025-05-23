Росіяни авіабомбами знищують житлові багатоповерхівки у прифронтовому Степногірську на Запоріжжі. ВIДЕО

Окупанти знищують авіабомбами житлові будинки прифронтового селища Степногірськ у Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки росіяе на квартал із багатоповерхівками опублікований у соцмережах.

"Це - Степногірськ, Запорізька область. Територія під контролем України. Росіяни скидають авіабомби на житлові цивільні багатоповерхівки. Це просто терор. Просто масове вбивство. Жодної військової цілі", - зазначається у коментарі до відео.

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