Росіяни скинули щонайменше 9 КАБів на Степногірськ, - ОВА. ФОТОрепортаж
19 травня російські війська атакували Степногірськ Запорізької області щонайменше 9 КАБами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Щонайменше дев’ять керованих авіабомб росіяни скинули на прифронтове селище. Пошкоджені житлові багатоквартирні та приватні будинки. Є пряме влучання в п'ятиповерхівку - під'їзд повністю зруйновано", - розповів він.
Люди не постраждали.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар19.05.2025 19:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль