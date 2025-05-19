Росіяни скинули щонайменше 9 КАБів на Степногірськ, - ОВА. ФОТОрепортаж

19 травня російські війська атакували Степногірськ Запорізької області щонайменше 9 КАБами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Щонайменше дев’ять керованих авіабомб росіяни скинули на прифронтове селище. Пошкоджені житлові багатоквартирні та приватні будинки. Є пряме влучання в п'ятиповерхівку - під'їзд повністю зруйновано", - розповів він.

Люди не постраждали.

