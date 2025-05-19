УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10168 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Запорізької області
1 019 1

Росіяни скинули щонайменше 9 КАБів на Степногірськ, - ОВА. ФОТОрепортаж

19 травня російські війська атакували Степногірськ Запорізької області щонайменше 9 КАБами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Щонайменше дев’ять керованих авіабомб росіяни скинули на прифронтове селище. Пошкоджені житлові багатоквартирні та приватні будинки. Є пряме влучання в п'ятиповерхівку - під'їзд повністю зруйновано", - розповів він.

Люди не постраждали.

Читайте: Війська РФ ударили по Оріхову: поранено трьох жінок

Наслідки удару росіян по Степногірську
Наслідки удару росіян по Степногірську

Автор: 

обстріл (30471) Запорізька область (3984) Василівський район (103) Степногірськ (41) війна в Україні (5833)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у Трампа, з його Адміністрацією, такі убивства Українців, московітом ******, називають «ПОМИЛКОЮ???»
показати весь коментар
19.05.2025 19:21 Відповісти
 
 