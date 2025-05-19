Россияне сбросили как минимум 9 КАБов на Степногорск, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

19 мая российские войска атаковали Степногорск Запорожской области по меньшей мере 9 КАБами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"По меньшей мере девять управляемых авиабомб россияне сбросили на прифронтовой поселок. Повреждены жилые многоквартирные и частные дома. Есть прямое попадание в пятиэтажку - подъезд полностью разрушен", - рассказал он.

Люди не пострадали.

