Россияне сбросили как минимум 9 КАБов на Степногорск, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ
19 мая российские войска атаковали Степногорск Запорожской области по меньшей мере 9 КАБами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"По меньшей мере девять управляемых авиабомб россияне сбросили на прифронтовой поселок. Повреждены жилые многоквартирные и частные дома. Есть прямое попадание в пятиэтажку - подъезд полностью разрушен", - рассказал он.
Люди не пострадали.
