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Новини Відео ЗСУ взяли в полон окупантів на Курщині
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Українські десантники взяли в полон групу російських військових на Курщині. ВIДЕО

Воїни-десантники Збройних сил України спільно із суміжними підрозділами знову захопили групу військовослужбовців РФ на Курському напрямку.

Про це повідомило Управління комунікацій командування Десантно-штурмових військ, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, полонені росіяни розповіли про негуманне поводження, психологічний тиск та погрози, які застосовувались до них у їхніх підрозділах на території Росії.

В ДШВ зазначили, що українська сторона надала полоненим необхідну медичну та психологічну допомогу. Ці російські військові можуть бути використані для подальшого обміну на українських полонених.

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Автор: 

армія рф (17755) полон (1580) Курськ (1151)


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Топ коментарі
+8
Це якісь бомжі, алкоголіки, краще б вони здохли на росії. Але нічого ми їх підлікуєм, зуби вставим, відгодуєм, а червоний хрест прослідкує, щоб руских виродків не ображали
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31.05.2025 11:38
+5
Ребята... Какие они, нахер, ребята? Эти ребята , может, час назад расстреляли кого-то. Тянут их из малых городов... Та у этого быдла на роже написано, что они сами попросились и за баблом приехали..
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31.05.2025 11:55
+4
3,14дари працювать не хотіли і пішли вбивать українців за гроші. Пока паРашу не стерти в ноль, а хробаків і їх пуголовків не витравлять в ноль спокою на прланеті Земля не буде.
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31.05.2025 11:58
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ху#ло сказало,що "курщіну-асвабаділі".
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31.05.2025 11:31 Відповісти
Це якісь бомжі, алкоголіки, краще б вони здохли на росії. Але нічого ми їх підлікуєм, зуби вставим, відгодуєм, а червоний хрест прослідкує, щоб руских виродків не ображали
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31.05.2025 11:38 Відповісти
старший матрос и десантник в одном лице?
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31.05.2025 11:43 Відповісти
Старший матрос это не должность\специальность, а звание = ефрейтор по-сухопутному. Десантник, это принадлежность к роду войск, как например танкист или артиллерист.
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31.05.2025 12:03 Відповісти
Морська піхота...
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31.05.2025 12:07 Відповісти
Ребята... Какие они, нахер, ребята? Эти ребята , может, час назад расстреляли кого-то. Тянут их из малых городов... Та у этого быдла на роже написано, что они сами попросились и за баблом приехали..
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31.05.2025 11:55 Відповісти
3,14дари працювать не хотіли і пішли вбивать українців за гроші. Пока паРашу не стерти в ноль, а хробаків і їх пуголовків не витравлять в ноль спокою на прланеті Земля не буде.
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31.05.2025 11:58 Відповісти
свинособаки..
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31.05.2025 12:01 Відповісти
Рєбята.парні,мужикі....Ну-ну....Кавою хоч пригостили,сигаретами?
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31.05.2025 12:07 Відповісти
«Конечно, желающих много, вся Россия повалила. Четыре миллиона (около 45 тыс. $) платят сразу, ещё по 50 тысяч в течением девяти месяцев. В Москве таких не было условий, было в два раза меньше. Сейчас все в Самару поехали. Все общежития заняты, сейчас расселяют в Тольятти», - рассказал вербовщик. Повышенные выплаты получают не только контрактники, но и вербовщики.
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31.05.2025 12:20 Відповісти
Наслухалися, дурні орки, отих московитів, дугіних та голову комітету Держдуми Картаполова та телєка, от і в халепу попали!!
Іх чекають, уже 970.000 орків в канаві!
Слава Захисникам України!

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31.05.2025 12:50 Відповісти
Хтось звернув увагу - на багатьох наш піксель - WTF ?!
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31.05.2025 13:05 Відповісти
Зима?
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31.05.2025 13:18 Відповісти
 
 