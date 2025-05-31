Українські десантники взяли в полон групу російських військових на Курщині. ВIДЕО
Воїни-десантники Збройних сил України спільно із суміжними підрозділами знову захопили групу військовослужбовців РФ на Курському напрямку.
Про це повідомило Управління комунікацій командування Десантно-штурмових військ, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, полонені росіяни розповіли про негуманне поводження, психологічний тиск та погрози, які застосовувались до них у їхніх підрозділах на території Росії.
В ДШВ зазначили, що українська сторона надала полоненим необхідну медичну та психологічну допомогу. Ці російські військові можуть бути використані для подальшого обміну на українських полонених.
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