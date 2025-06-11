У першого заступника керівника ГРУ РФ Володимира Алексєєва працював хлопець нетрадиційної сексуальної орієнтації, якого "підкладали" під потрібних людей. Серед них виявився і колишній заступник секретаря РНБО в період президентства Януковича – Володимир Сівкович, котрий очолює так званий "політичний офіс" зрадників.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Агент СБУ, який тривалий час працював помічником Сівковича, розповів не тільки про те, як російські спецслужби розвивали агентурні мережі в Україні та, зокрема, про діяльність зрадника Олега Кулініча, але й про "нетрадиційні" методи роботи Кремля.

"Могла бути знята якась кімната в готелі чи лазня. Дівчат не запрошували, запрошували хлопців", – говорить агент, розповідаючи про "приємні" зустрічі Сівковича зі своїми кураторами.

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