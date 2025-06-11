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Новини Відео Агент СБУ в офісі Сівковича
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Один із керівників російської розвідки підкладав під Сівковича свого помічника для сексуальних втіх, - нові деталі про "внутрянку" політичного офісу зрадників у Москві. ВIДЕО

У першого заступника керівника ГРУ РФ Володимира Алексєєва працював хлопець нетрадиційної сексуальної орієнтації, якого "підкладали" під потрібних людей. Серед них виявився і колишній заступник секретаря РНБО в період президентства Януковича – Володимир Сівкович, котрий очолює так званий "політичний офіс" зрадників.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Агент СБУ, який тривалий час працював помічником Сівковича, розповів не тільки про те, як російські спецслужби розвивали агентурні мережі в Україні та, зокрема, про діяльність зрадника Олега Кулініча, але й про "нетрадиційні" методи роботи Кремля.

"Могла бути знята якась кімната в готелі чи лазня. Дівчат не запрошували, запрошували хлопців", – говорить агент, розповідаючи про "приємні" зустрічі Сівковича зі своїми кураторами.

Також дивіться: Агент ФСБ Кулініч "Котигорошко" та його куратор Сівкович обговорюють посилення впливу на СБУ: Наумова поставьте первым замом. Времени у нас мало - пару месяцев". АУДIО. Повна розшифровка

Автор: 

СБУ (12991) Сівкович Володимир (40) Кулініч Олег СБУ (28) ГРУ (90)


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Топ коментарі
+3
Працював помічником народного депутата від «Партії регіонів», проросійського політика https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Сівковича
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11.06.2025 21:59 Відповісти
+1
Гордон: виходить що сівкович Гей ?!
Людина в масці : ні, він підарас !
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11.06.2025 22:01 Відповісти
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Тоже мне - удивили
У нас вся Банковая это дело любит
Дело- то житейское
Народ, судя по всему - одобряет
73% - точно одобряют..
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11.06.2025 21:56 Відповісти
гавкнула на Президента України - 3руб заробила - день пройшов не дарма !
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11.06.2025 22:10 Відповісти
Передаст?
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11.06.2025 21:57 Відповісти
Робив шифруфальним ключєм, тільки рота не міг тримати на замку.
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11.06.2025 22:01 Відповісти
- Изя, Вы слышали, Мойша оказался *********! -
- Что, взял в долг деньги и не отдаёт? -
- Нет, в хорошем смысле этого слова!
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11.06.2025 22:03 Відповісти
Заднєприводний хлопець творив дива
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11.06.2025 21:57 Відповісти
А смуглянка-сивковчанка
Отвечала парню в зад:
- Партизанский, кидарянский
Собираем мы отряд.
Нынче рано кидарасы Дом покинули родной.
Ждет тебя дорога
К кидарасам в лес густой.
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11.06.2025 22:08 Відповісти
Працював помічником народного депутата від «Партії регіонів», проросійського політика https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Сівковича
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11.06.2025 21:59 Відповісти
Сівкович заднєпривідний? Олежка твоя робота?
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11.06.2025 22:00 Відповісти
Гордон: виходить що сівкович Гей ?!
Людина в масці : ні, він підарас !
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11.06.2025 22:01 Відповісти
Скоро москву переіменують
на Старопідорасово
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11.06.2025 22:01 Відповісти
Сам весь цей час, певно, сумував без помічника.
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11.06.2025 22:02 Відповісти
Помічниками депутата Сівковича був Данило Гетманцев та Колюх Валерій Вікторович.
Обидва згодом стали представниками партії «Слуга народу».
Валерій Колюх у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом № 92 (Київська область) як безпартійний.
Данило Гетманцев у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Слуга народу» номером 20 у списку як безпартійний.
Член однойменної фракції. Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
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11.06.2025 22:03 Відповісти
Тудым -сюдым - обратно, тебе и мне - приятно (ключик и замок) - совко-загадка для первоклашек..
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11.06.2025 22:03 Відповісти

а кідараси.
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11.06.2025 22:04 Відповісти
зелёный тезис: "какая, в дупу, разница" заиграл новыми (старыми) красками.. тьху, бл..
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11.06.2025 22:08 Відповісти
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11.06.2025 22:08 Відповісти
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11.06.2025 22:09 Відповісти
 
 