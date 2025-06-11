Один із керівників російської розвідки підкладав під Сівковича свого помічника для сексуальних втіх, - нові деталі про "внутрянку" політичного офісу зрадників у Москві. ВIДЕО
У першого заступника керівника ГРУ РФ Володимира Алексєєва працював хлопець нетрадиційної сексуальної орієнтації, якого "підкладали" під потрібних людей. Серед них виявився і колишній заступник секретаря РНБО в період президентства Януковича – Володимир Сівкович, котрий очолює так званий "політичний офіс" зрадників.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Агент СБУ, який тривалий час працював помічником Сівковича, розповів не тільки про те, як російські спецслужби розвивали агентурні мережі в Україні та, зокрема, про діяльність зрадника Олега Кулініча, але й про "нетрадиційні" методи роботи Кремля.
"Могла бути знята якась кімната в готелі чи лазня. Дівчат не запрошували, запрошували хлопців", – говорить агент, розповідаючи про "приємні" зустрічі Сівковича зі своїми кураторами.
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У нас вся Банковая это дело любит
Дело- то житейское
Народ, судя по всему - одобряет
73% - точно одобряют..
- Что, взял в долг деньги и не отдаёт? -
- Нет, в хорошем смысле этого слова!
Отвечала парню в зад:
- Партизанский, кидарянский
Собираем мы отряд.
Нынче рано кидарасы Дом покинули родной.
Ждет тебя дорога
К кидарасам в лес густой.
Людина в масці : ні, він підарас !
на Старопідорасово
Обидва згодом стали представниками партії «Слуга народу».
Валерій Колюх у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом № 92 (Київська область) як безпартійний.
Данило Гетманцев у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Слуга народу» номером 20 у списку як безпартійний.
Член однойменної фракції. Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
а кідараси.