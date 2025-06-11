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Новости Видео Агент СБУ в офисе Сивковича
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Один из руководителей российской разведки подкладывал под Сивковича своего помощника для сексуальных утех, - новые детали о "внутрянке" политического офиса предателей в Москве. ВИДЕО

У первого заместителя руководителя ГРУ РФ Владимира Алексеева работал парень нетрадиционной сексуальной ориентации, которого "подкладывали" под нужных людей. Среди них оказался и бывший заместитель секретаря СНБО в период президентства Януковича - Владимир Сивкович, возглавляющий так называемый "политический офис" предателей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Агент СБУ, долгое время работавший помощником Сивковича, рассказал не только о том, как российские спецслужбы развивали агентурные сети в Украине и, в частности, о деятельности предателя Олега Кулинича, но и о "нетрадиционных" методах работы Кремля.

"Могла быть снята какая-то комната в гостинице или баня. Девушек не приглашали, приглашали парней", - говорит агент, рассказывая о "приятных" встречах Сивковича со своими кураторами.

Также смотрите: Агент ФСБ Кулинич "Котигорошко" и его куратор Сивкович обсуждают усиление влияния на СБУ: Наумова поставьте первым замом. Времени у нас мало - пару месяцев". АУДИО. Полная расшифровка

Автор: 

СБУ (20060) Сивкович Владимир (145) Кулинич Олег СБУ (24) ГРУ (87)


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Топ комментарии
+17
Працював помічником народного депутата від «Партії регіонів», проросійського політика https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Сівковича
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11.06.2025 21:59 Ответить
+10
- Изя, Вы слышали, Мойша оказался *********! -
- Что, взял в долг деньги и не отдаёт? -
- Нет, в хорошем смысле этого слова!
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11.06.2025 22:03 Ответить
+9
Тоже мне - удивили
У нас вся Банковая это дело любит
Дело- то житейское
Народ, судя по всему - одобряет
73% - точно одобряют..
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11.06.2025 21:56 Ответить
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Тоже мне - удивили
У нас вся Банковая это дело любит
Дело- то житейское
Народ, судя по всему - одобряет
73% - точно одобряют..
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11.06.2025 21:56 Ответить
гавкнула на Президента України - 3руб заробила - день пройшов не дарма !
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11.06.2025 22:10 Ответить
Скільки платять за зедуполизання ?
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11.06.2025 22:20 Ответить
Він ідейний. Любить все що нагадує йому Януковича.
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11.06.2025 22:26 Ответить
Свиноферму зарплати позбавили ?
Давно пора - все одно толку від вас = 0 ...
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11.06.2025 22:44 Ответить
З пятушарника виголошуєш?
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11.06.2025 23:07 Ответить
Передаст?
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11.06.2025 21:57 Ответить
Робив шифруфальним ключєм, тільки рота не міг тримати на замку.
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11.06.2025 22:01 Ответить
- Изя, Вы слышали, Мойша оказался *********! -
- Что, взял в долг деньги и не отдаёт? -
- Нет, в хорошем смысле этого слова!
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11.06.2025 22:03 Ответить
Заднєприводний хлопець творив дива
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11.06.2025 21:57 Ответить
А смуглянка-сивковчанка
Отвечала парню в зад:
- Партизанский, кидарянский
Собираем мы отряд.
Нынче рано кидарасы Дом покинули родной.
Ждет тебя дорога
К кидарасам в лес густой.
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11.06.2025 22:08 Ответить
Працював помічником народного депутата від «Партії регіонів», проросійського політика https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Сівковича
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11.06.2025 21:59 Ответить
.. і цей клоп...президент України!!! Боже!!! Дай тупому українському нарІду хоч грам розуму.!!!
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11.06.2025 22:12 Ответить
Так в нас жеж був високий, стройний, але виявився..., в хорошому сенсі цього слова.
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11.06.2025 22:38 Ответить
теж у лазню ходив.
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11.06.2025 22:29 Ответить
Сівкович заднєпривідний? Олежка твоя робота?
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11.06.2025 22:00 Ответить
Гордон: виходить що сівкович Гей ?!
Людина в масці : ні, він підарас !
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11.06.2025 22:01 Ответить
Скоро москву переіменують
на Старопідорасово
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11.06.2025 22:01 Ответить
Сам весь цей час, певно, сумував без помічника.
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11.06.2025 22:02 Ответить
Помічниками депутата Сівковича був Данило Гетманцев та Колюх Валерій Вікторович.
Обидва згодом стали представниками партії «Слуга народу».
Валерій Колюх у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом № 92 (Київська область) як безпартійний.
Данило Гетманцев у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Слуга народу» номером 20 у списку як безпартійний.
Член однойменної фракції. Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
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11.06.2025 22:03 Ответить
банщікі.
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11.06.2025 22:30 Ответить
Гетманцев був засновником і юристом компанії «М.С.Л.», власником якої стала кіпрська компанія Evolot Limited. Її пов'язували з російським фінансово-інвестиційним консорціумом «Альфа-груп»

Данило Гетманцев очолює ключовий Комітет фінансів та податкової політики в парламенті. Він є одним з головних дійових осіб влади Зеленського. І ця людина є креатурою прямої російської агентури. Яка допомогла йому побудувати кар'єру.

Данило Гетманцев близько 8 років був помічником Володимирa Сівковичa , коли той був нардепом.

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11.06.2025 23:07 Ответить
Тудым -сюдым - обратно, тебе и мне - приятно (ключик и замок) - совко-загадка для первоклашек..
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11.06.2025 22:03 Ответить

а кідараси.
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11.06.2025 22:04 Ответить
зелёный тезис: "какая, в дупу, разница" заиграл новыми (старыми) красками.. тьху, бл..
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11.06.2025 22:08 Ответить
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11.06.2025 22:08 Ответить
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11.06.2025 22:09 Ответить
Будемо сподіватися, що у першого заступника керівника ГРУ РФ хоча б собаки нема.
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11.06.2025 22:11 Ответить
Приходить мужик до сексопатолога на прийом:
- Знаєте, доктор, я напевно гей.
- А чому ви так вирішили?
- Тому що мені подобається дивитись на мужчин, на їхні фігури.
- Ви напевно артист чи художник?
- Та ні, я сантехнік.
- Голубчик, ніякий ви не гей, ви - звичайний ********.
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11.06.2025 22:13 Ответить
А Сівкович під кого підкладав СВОГО помічника?!!
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11.06.2025 22:15 Ответить
Москалі і під@ри то те саме...
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11.06.2025 22:17 Ответить
Это духовные скрепы?
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11.06.2025 22:23 Ответить
Когось колись КГБісти і під Трампа поклали раз він такий покладистий… якогось хлопця молодого… бо дивно він за москалів тягне…
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11.06.2025 22:24 Ответить
Як тільки ***** не намагався нас підкорити. Усіх своїх підарасів- розвідників та повій фесбешників. Його кротами була переповнена вся наша влада і на Банковій, і під куполом. А все одно, не отримав Україну на блюді. Хій на блюді він отримав, а не нас.
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11.06.2025 22:25 Ответить
ну хоч би один гей був як серед голубих, так і серед зелених, а то сплошні підараси ))
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11.06.2025 22:32 Ответить
тю, ото дивина!! в нас цілим ************ працює такий хлопчик!! хоча ні, він елітний - він не тілько підкладався, він іще "шутіл і пєл"...
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11.06.2025 22:55 Ответить
 
 