Один из руководителей российской разведки подкладывал под Сивковича своего помощника для сексуальных утех, - новые детали о "внутрянке" политического офиса предателей в Москве. ВИДЕО
У первого заместителя руководителя ГРУ РФ Владимира Алексеева работал парень нетрадиционной сексуальной ориентации, которого "подкладывали" под нужных людей. Среди них оказался и бывший заместитель секретаря СНБО в период президентства Януковича - Владимир Сивкович, возглавляющий так называемый "политический офис" предателей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Агент СБУ, долгое время работавший помощником Сивковича, рассказал не только о том, как российские спецслужбы развивали агентурные сети в Украине и, в частности, о деятельности предателя Олега Кулинича, но и о "нетрадиционных" методах работы Кремля.
"Могла быть снята какая-то комната в гостинице или баня. Девушек не приглашали, приглашали парней", - говорит агент, рассказывая о "приятных" встречах Сивковича со своими кураторами.
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У нас вся Банковая это дело любит
Дело- то житейское
Народ, судя по всему - одобряет
73% - точно одобряют..
Давно пора - все одно толку від вас = 0 ...
- Что, взял в долг деньги и не отдаёт? -
- Нет, в хорошем смысле этого слова!
Отвечала парню в зад:
- Партизанский, кидарянский
Собираем мы отряд.
Нынче рано кидарасы Дом покинули родной.
Ждет тебя дорога
К кидарасам в лес густой.
Людина в масці : ні, він підарас !
на Старопідорасово
Обидва згодом стали представниками партії «Слуга народу».
Валерій Колюх у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом № 92 (Київська область) як безпартійний.
Данило Гетманцев у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Слуга народу» номером 20 у списку як безпартійний.
Член однойменної фракції. Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Данило Гетманцев очолює ключовий Комітет фінансів та податкової політики в парламенті. Він є одним з головних дійових осіб влади Зеленського. І ця людина є креатурою прямої російської агентури. Яка допомогла йому побудувати кар'єру.
Данило Гетманцев близько 8 років був помічником Володимирa Сівковичa , коли той був нардепом.
а кідараси.
- Знаєте, доктор, я напевно гей.
- А чому ви так вирішили?
- Тому що мені подобається дивитись на мужчин, на їхні фігури.
- Ви напевно артист чи художник?
- Та ні, я сантехнік.
- Голубчик, ніякий ви не гей, ви - звичайний ********.