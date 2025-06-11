Один из руководителей российской разведки подкладывал под Сивковича своего помощника для сексуальных утех, - новые детали о "внутрянке" политического офиса предателей в Москве. ВИДЕО

У первого заместителя руководителя ГРУ РФ Владимира Алексеева работал парень нетрадиционной сексуальной ориентации, которого "подкладывали" под нужных людей. Среди них оказался и бывший заместитель секретаря СНБО в период президентства Януковича - Владимир Сивкович, возглавляющий так называемый "политический офис" предателей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Агент СБУ, долгое время работавший помощником Сивковича, рассказал не только о том, как российские спецслужбы развивали агентурные сети в Украине и, в частности, о деятельности предателя Олега Кулинича, но и о "нетрадиционных" методах работы Кремля.

"Могла быть снята какая-то комната в гостинице или баня. Девушек не приглашали, приглашали парней", - говорит агент, рассказывая о "приятных" встречах Сивковича со своими кураторами.

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