Українська випускниця виконала вальс з кітелем загиблого на війні батька. ВIДЕО

На Прикарпатті випускниця Христина Марчук станцювала вальс з кітелем батька, який загинув на війні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Традиційний танець, які випускники виконують на урочистій події з нагоди закінчення школи, Христина не змогла розділити зі своїм батьком, адже він загинув, захищаючи Україну. Тому дівчина взяла в руки кітель та зі сльозами на очах станцювала. Наприкінці танцю однокласники підтримали випускницю.

Христина закінчила ліцей № 3 у Делятині Івано-Франківської області. Батько дівчинки Андрій Миколайович Марчук загинув 13 березня 2022 року. Воїну було 48 років.

