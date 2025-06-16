УКР
Українська випускниця виконала вальс з кітелем загиблого на війні батька. ВIДЕО

На Прикарпатті випускниця Христина Марчук станцювала вальс з кітелем батька, який загинув на війні. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Традиційний танець, які випускники виконують на урочистій події з нагоди закінчення школи, Христина не змогла розділити зі своїм батьком, адже він загинув, захищаючи Україну. Тому дівчина взяла в руки кітель та зі сльозами на очах станцювала. Наприкінці танцю однокласники підтримали випускницю.

Христина закінчила ліцей № 3 у Делятині Івано-Франківської області. Батько дівчинки Андрій Миколайович Марчук загинув 13 березня 2022 року. Воїну було 48 років.

У Харкові діти станцювали вальс на руїнах знищеної армією РФ школи. ВIДЕО

Автор: 

діти (5316) випуск (51) війна в Україні (6255)
я не мін на це дивиться,сили не хватило. Буть ЩАСЛИВОЮ дитино!
показати весь коментар
16.06.2025 20:58 Відповісти
😪
показати весь коментар
16.06.2025 20:59 Відповісти
Дай Бог цій дитині щястя і добра.
показати весь коментар
16.06.2025 20:59 Відповісти
Тримайся, дівчинко. Вірь що й тобі Сонечко посміхнеться.
показати весь коментар
16.06.2025 21:01 Відповісти
немае...ниякого ё@аного бога немае..😰
показати весь коментар
16.06.2025 21:03 Відповісти
Памятаймо ціну Свбоди України від московитів!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
Слава Україні!!
показати весь коментар
16.06.2025 21:07 Відповісти
Слава Богу!🙏🙏🙏 Слава Україні! Героям Слава!❤️
показати весь коментар
17.06.2025 04:52 Відповісти
Батько Герой ..Мій уклін тобі дитино
показати весь коментар
16.06.2025 21:07 Відповісти
Те що ти піда.р, лишньохромосомий і потомственно опущений (так би мовити піда.рство якого по родинному дереву розповсюджуючись і по горизонталі й по вертикалі) це беззаперечно!
показати весь коментар
16.06.2025 21:20 Відповісти
Зато вам, русне стало намного легче жить, как вы поперлись воевать в Украину.
Прям хорошо ж стало у вас, движуха...
показати весь коментар
16.06.2025 21:47 Відповісти
Кацапи піда.ри сто відсотків!!!
показати весь коментар
16.06.2025 21:53 Відповісти
Майдан, укроп, Донбас, дамбить......, бачу тебе сцикодовбень нічого не навчили ні Київ за 3 дні, ні більше мільйона тільки підтверджених втрат самої сциклтвої і опущеної у світі недоармії пі.дорашки, ні цілодові вибухи нпз і заводів з оборонки в підерації..... Як іще вас дебілів нагнути, щоб ви зрозумілі що ви біосміттьєвих непотріб......? Наскільки ж потрібно бути тупим, щоб стільки разів вигрібти і ще щось розказувати я не знаю, видно ти не потомок людиноподібних кацапів, а плід кохання лишньехромосомого з козою чи лишньохромосомої з собакою! Мутант ї.бучий!
показати весь коментар
16.06.2025 22:03 Відповісти
ну так це ж ви, **************** мерзота гіркінсів і моторил, і підпалили той Донбас.
показати весь коментар
16.06.2025 21:26 Відповісти
Вони завжди своє гівно видають за чужу вину. "Хто ето сделал? Ох уж єті хахли, паперлісь на Дамбаз"
показати весь коментар
16.06.2025 21:48 Відповісти
Не гони так з кацапських піда.расів, вони ж на тих виб.лядків лисого цілодобово ганяють.....
показати весь коментар
16.06.2025 21:56 Відповісти
так ганяють, шо гіркінса закрили в кутузку. )
показати весь коментар
16.06.2025 22:11 Відповісти
***** звик щоб там на нього ганяли, і як тільки кацапи починають кохати когось іншого, їх ліквідують як женю лисого, моторилку, гіві, захарченка, бетмена, дрьомова та інше лишньохромосоме лайно, або прикривають як гиркіна чи безлера
показати весь коментар
16.06.2025 22:14 Відповісти
Нащадок снохачів виліз та висрався
показати весь коментар
16.06.2025 21:54 Відповісти
******, що ж ти так самокритично. То що ти підараси як і всі срусскіє ми знаємо, не переймайся.
показати весь коментар
16.06.2025 21:59 Відповісти
Усього найкращого Тобі у житті чарівна Украіночко!
Твій Тато завжди буде із тобою та захищатиме Тебе
Слава Герою! Слава ЗСУ! Слава Україні!
показати весь коментар
16.06.2025 21:11 Відповісти
... дуже боляче...
показати весь коментар
16.06.2025 21:40 Відповісти
Моя теж, сподіваюсь, плаче, що я останні роки життя воюю, а про демобілізацію не чутно
показати весь коментар
16.06.2025 22:24 Відповісти
Будь щаслива , дитина .
показати весь коментар
16.06.2025 22:33 Відповісти
💙💛
показати весь коментар
16.06.2025 22:46 Відповісти
Бажаю скумбрії танцювати з костюмом скомороха,держачі в руці резинову ялду ,яка грала на роялі...
показати весь коментар
17.06.2025 06:04 Відповісти
 
 