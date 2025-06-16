Українська випускниця виконала вальс з кітелем загиблого на війні батька. ВIДЕО
На Прикарпатті випускниця Христина Марчук станцювала вальс з кітелем батька, який загинув на війні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Традиційний танець, які випускники виконують на урочистій події з нагоди закінчення школи, Христина не змогла розділити зі своїм батьком, адже він загинув, захищаючи Україну. Тому дівчина взяла в руки кітель та зі сльозами на очах станцювала. Наприкінці танцю однокласники підтримали випускницю.
Христина закінчила ліцей № 3 у Делятині Івано-Франківської області. Батько дівчинки Андрій Миколайович Марчук загинув 13 березня 2022 року. Воїну було 48 років.
Топ коментарі
+58 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар16.06.2025 20:58 Відповісти Посилання
+42 Jersy Kozhukh
показати весь коментар16.06.2025 20:59 Відповісти Посилання
+35 gr1959
показати весь коментар16.06.2025 21:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
Слава Україні!!
Прям хорошо ж стало у вас, движуха...
Твій Тато завжди буде із тобою та захищатиме Тебе
Слава Герою! Слава ЗСУ! Слава Україні!