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Новини Відео Підтримка України
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Соліст гурту Judas Priest Гелфорд вийшов на сцену з українським прапором. ВIДЕО

Фронтмен британського хеві-метал гурту Judas Priest Роб Гелфорд вийшов на сцену із прапором України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднили в мережі.

Це відбулося під час святкування 60-річчя легендарного німецького року-гурту Scorpions в місті Ганновер 5 липня.

Публіка зустріла його гучними оплесками, згодом до нього доєдналися інші музиканти. Вони вклонилися, тримаючи синьо-жовтий стяг у руках.

Відомо, що Гелфорд у 2023 році отримав у подарунок від українських прихильників вишиванку. Також він позував з прапором України та іграшкою-котом, якого назвав Славакіт.

Соліст Judas Priest Гелфорд підтримав Україну

У грудні 2022 року Гелфорд записував відеозвернення до фанів з України, в якому казав: 

"Привіт усім хеві-метал маніякам з України! Це ваш Металевий Бог. Посилаю вам усю свою любов, усю свою силу, усю свою енергію кожному з вас. Я вас дуже люблю. Слава Україні!"

Також дивіться: Всесвітньо відомий музикант Стінг заспівав легендарну "Shape of my Heart" під бандуру українського військового Тараса Столяра. ВIДЕО

Автор: 

Німеччина (7554) музика (500)


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Топ коментарі
+10
КРАСЕНЬ!!!!!!!!!
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07.07.2025 15:16 Відповісти
+9
Оце дійсно Потужно
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07.07.2025 15:13 Відповісти
+7
Величезне Щире Дякуємо!
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07.07.2025 15:17 Відповісти
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07.07.2025 15:13 Відповісти
Точно. Жаль, что только вверх ногами он флаг одел
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07.07.2025 15:54 Відповісти
КРАСЕНЬ!!!!!!!!!
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07.07.2025 15:16 Відповісти
Величезне Щире Дякуємо!
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07.07.2025 15:17 Відповісти
Це все добре, але чому ніхто не підсказав, що прапор верх ногами він ніс?
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07.07.2025 15:20 Відповісти
Так і знав, що все одне буде якась претензія - ну не можуть українці, щоб когось в чомусь не звинуватити

PS. Як підказати? Якщо він "монітор" з уха витягнув, наприклад? А взагалі самі українці не можуть визначитися - частина суспільства за "жовто-блакитний" прапор, а інша частина - за "синьо-жовтий". То дріб'язок - Роб молодець!
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07.07.2025 15:24 Відповісти
Так і занв, шо зараз будуть мене чухвостити. Та молодець, ну хто ж проти
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07.07.2025 15:51 Відповісти
Та я жартую - все норм
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07.07.2025 15:55 Відповісти
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07.07.2025 16:03 Відповісти
Можно булоб і промовчати.) Чи ви думаєте, що ото навмисно? Роб Дійсно - Молодчага!.
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07.07.2025 15:30 Відповісти
Ну поїдь до Бірмінгема і натовчи йому пику.
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07.07.2025 15:35 Відповісти
Ти "символіст"? "Феншуєць"? Як кацапи визначилися у своєму законопроекті, ще в 2014 - "агрессивное фашистское сочетание цветов" - "жёлто-голубой" и "чёрно-красный"...
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07.07.2025 15:44 Відповісти
Подяка!! Ще й у вишиванці !
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07.07.2025 15:29 Відповісти
умнечки ми не одни, победа за нами
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07.07.2025 15:32 Відповісти
"Когда американский журнал «Сатердей ревью» говоря о музыкальном походе запада против СССР, провозгласил начало операции «Барбаросса рок-н-ролла», он исходил из реальной практики использования рок-музыки для внедрения в сознание политически неустойчивой части советской молодёжи основных постулатов буржуазного образа жизни, снятия негативных эмоций в отношении идеологического противника и снижения воли к сопротивлению в случае открытого соприкосновения.
Фашистскую направленность имеют такие «металлические» группы: «УАСП» и «Уорлок», но всех перещеголяла новейшая группа «металлического рока» «МЭНОУОР», основанная в Нью-Йорке австралийским гитаристом Россом по прозвищу «Босс» и бывшим пиротехником из "Блэк Сэббэт" Джоем де Мейо. Подписав контракт с фирмой «Либерти» в 1982 году «МЭНОУОР» выпускают свой дебютный альбом «Батальные гимны», воспевающий милитаризм и культ грубой силы. Поскольку пластинка оказалась убогой в музыкальном и ещё более слабой в коммерческом отношении, «Либерти» указывает группе на дверь. Команда «Босса» была на гране финансового краха. И вот тут-то нашёлся добрый дядюшка в лице корпорации грамзаписи (Музыка для современных наций), торгующая не столько музыкой, сколько идеологическими концепциями. При её материальной поддержке в 1983 году «МЭНОУОР» записали альбом «На славной прогулке» и «Хайль Англия», пропагандирующие войну, вандализм и оголтелый антисоветизм. В композиции «Кровь моих врагов» солист группы Эрик Адамс истошно кричит: «Убивайте русских десятками, сотнями, тысячами!» Призыв понравился хозяевам «МЭНОУОР» и они протащили эту поделку на 4-е место в хит парад групп исполняющих хэви мэтал. Последний альбом 1987 года группы, цинично назван «Отстаивающий мир», на самом деле воспевающий войну." (журнал "Агитатор" 1988)
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07.07.2025 15:40 Відповісти
Как же-с, как же-с! Советскую действительность помним-с.
Уже шла перестройка, но в журнале "Агитатор" сидели упоротые несгибаемые комуняки.
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07.07.2025 16:44 Відповісти
еще про джинси и жвачки напиши, ДИБИЛ
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07.07.2025 16:46 Відповісти
Внимательно прочитал, но так и не понял, что плохого в "«Убивайте русских десятками, сотнями, тысячами!" в "оголтелом антисоветизме". Наверное у нас с вами крайне противоположные точки зрения.
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07.07.2025 17:07 Відповісти
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07.07.2025 15:48 Відповісти
Krasivi plakatik !!
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07.07.2025 16:09 Відповісти
Ooo , «Убивайте русских десятками, сотнями, тысячами!» , eta dolzhen stati devizom veka !!
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07.07.2025 16:06 Відповісти
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07.07.2025 16:08 Відповісти
 
 