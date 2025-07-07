Соліст гурту Judas Priest Гелфорд вийшов на сцену з українським прапором. ВIДЕО

Фронтмен британського хеві-метал гурту Judas Priest Роб Гелфорд вийшов на сцену із прапором України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднили в мережі.

Це відбулося під час святкування 60-річчя легендарного німецького року-гурту Scorpions в місті Ганновер 5 липня.

Публіка зустріла його гучними оплесками, згодом до нього доєдналися інші музиканти. Вони вклонилися, тримаючи синьо-жовтий стяг у руках.

Відомо, що Гелфорд у 2023 році отримав у подарунок від українських прихильників вишиванку. Також він позував з прапором України та іграшкою-котом, якого назвав Славакіт.

У грудні 2022 року Гелфорд записував відеозвернення до фанів з України, в якому казав:

"Привіт усім хеві-метал маніякам з України! Це ваш Металевий Бог. Посилаю вам усю свою любов, усю свою силу, усю свою енергію кожному з вас. Я вас дуже люблю. Слава Україні!"

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