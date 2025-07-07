Соліст гурту Judas Priest Гелфорд вийшов на сцену з українським прапором. ВIДЕО
Фронтмен британського хеві-метал гурту Judas Priest Роб Гелфорд вийшов на сцену із прапором України.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднили в мережі.
Це відбулося під час святкування 60-річчя легендарного німецького року-гурту Scorpions в місті Ганновер 5 липня.
Публіка зустріла його гучними оплесками, згодом до нього доєдналися інші музиканти. Вони вклонилися, тримаючи синьо-жовтий стяг у руках.
Відомо, що Гелфорд у 2023 році отримав у подарунок від українських прихильників вишиванку. Також він позував з прапором України та іграшкою-котом, якого назвав Славакіт.
У грудні 2022 року Гелфорд записував відеозвернення до фанів з України, в якому казав:
"Привіт усім хеві-метал маніякам з України! Це ваш Металевий Бог. Посилаю вам усю свою любов, усю свою силу, усю свою енергію кожному з вас. Я вас дуже люблю. Слава Україні!"
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PS. Як підказати? Якщо він "монітор" з уха витягнув, наприклад? А взагалі самі українці не можуть визначитися - частина суспільства за "жовто-блакитний" прапор, а інша частина - за "синьо-жовтий". То дріб'язок - Роб молодець!
Фашистскую направленность имеют такие «металлические» группы: «УАСП» и «Уорлок», но всех перещеголяла новейшая группа «металлического рока» «МЭНОУОР», основанная в Нью-Йорке австралийским гитаристом Россом по прозвищу «Босс» и бывшим пиротехником из "Блэк Сэббэт" Джоем де Мейо. Подписав контракт с фирмой «Либерти» в 1982 году «МЭНОУОР» выпускают свой дебютный альбом «Батальные гимны», воспевающий милитаризм и культ грубой силы. Поскольку пластинка оказалась убогой в музыкальном и ещё более слабой в коммерческом отношении, «Либерти» указывает группе на дверь. Команда «Босса» была на гране финансового краха. И вот тут-то нашёлся добрый дядюшка в лице корпорации грамзаписи (Музыка для современных наций), торгующая не столько музыкой, сколько идеологическими концепциями. При её материальной поддержке в 1983 году «МЭНОУОР» записали альбом «На славной прогулке» и «Хайль Англия», пропагандирующие войну, вандализм и оголтелый антисоветизм. В композиции «Кровь моих врагов» солист группы Эрик Адамс истошно кричит: «Убивайте русских десятками, сотнями, тысячами!» Призыв понравился хозяевам «МЭНОУОР» и они протащили эту поделку на 4-е место в хит парад групп исполняющих хэви мэтал. Последний альбом 1987 года группы, цинично назван «Отстаивающий мир», на самом деле воспевающий войну." (журнал "Агитатор" 1988)
Уже шла перестройка, но в журнале "Агитатор" сидели упоротые несгибаемые комуняки.