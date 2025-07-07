Солист группы Judas Priest Хэлфорд вышел на сцену с украинским флагом. ВИДЕО
Фронтмен британской хэви-метал группы Judas Priest Роб Гэлфорд вышел на сцену с флагом Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовали в сети.
Это произошло во время празднования 60-летия легендарной немецкой рок-группы Scorpions в городе Ганновер 5 июля.
Публика встретила его громкими аплодисментами, впоследствии к нему присоединились другие музыканты. Они поклонились, держа сине-желтый флаг в руках.
Известно, что Гэлфорд в 2023 году получил в подарок от украинских поклонников вышиванку. Также он позировал с флагом Украины и игрушкой-котом, которого назвал Славакит.
В декабре 2022 года Хэлфорд записывал видеообращение к фанам из Украины, в котором говорил:
"Привет всем хэви-метал маньякам из Украины! Это ваш Металлический Бог. Посылаю вам всю свою любовь, всю свою силу, всю свою энергию каждому из вас. Я вас очень люблю. Слава Украине!".
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PS. Як підказати? Якщо він "монітор" з уха витягнув, наприклад? А взагалі самі українці не можуть визначитися - частина суспільства за "жовто-блакитний" прапор, а інша частина - за "синьо-жовтий". То дріб'язок - Роб молодець!
Фашистскую направленность имеют такие «металлические» группы: «УАСП» и «Уорлок», но всех перещеголяла новейшая группа «металлического рока» «МЭНОУОР», основанная в Нью-Йорке австралийским гитаристом Россом по прозвищу «Босс» и бывшим пиротехником из "Блэк Сэббэт" Джоем де Мейо. Подписав контракт с фирмой «Либерти» в 1982 году «МЭНОУОР» выпускают свой дебютный альбом «Батальные гимны», воспевающий милитаризм и культ грубой силы. Поскольку пластинка оказалась убогой в музыкальном и ещё более слабой в коммерческом отношении, «Либерти» указывает группе на дверь. Команда «Босса» была на гране финансового краха. И вот тут-то нашёлся добрый дядюшка в лице корпорации грамзаписи (Музыка для современных наций), торгующая не столько музыкой, сколько идеологическими концепциями. При её материальной поддержке в 1983 году «МЭНОУОР» записали альбом «На славной прогулке» и «Хайль Англия», пропагандирующие войну, вандализм и оголтелый антисоветизм. В композиции «Кровь моих врагов» солист группы Эрик Адамс истошно кричит: «Убивайте русских десятками, сотнями, тысячами!» Призыв понравился хозяевам «МЭНОУОР» и они протащили эту поделку на 4-е место в хит парад групп исполняющих хэви мэтал. Последний альбом 1987 года группы, цинично назван «Отстаивающий мир», на самом деле воспевающий войну." (журнал "Агитатор" 1988)
Уже шла перестройка, но в журнале "Агитатор" сидели упоротые несгибаемые комуняки.