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Солист группы Judas Priest Хэлфорд вышел на сцену с украинским флагом. ВИДЕО

Фронтмен британской хэви-метал группы Judas Priest Роб Гэлфорд вышел на сцену с флагом Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовали в сети.

Это произошло во время празднования 60-летия легендарной немецкой рок-группы Scorpions в городе Ганновер 5 июля.

Публика встретила его громкими аплодисментами, впоследствии к нему присоединились другие музыканты. Они поклонились, держа сине-желтый флаг в руках.

Известно, что Гэлфорд в 2023 году получил в подарок от украинских поклонников вышиванку. Также он позировал с флагом Украины и игрушкой-котом, которого назвал Славакит.

Солист Judas Priest Хэлфорд поддержал Украину

В декабре 2022 года Хэлфорд записывал видеообращение к фанам из Украины, в котором говорил:

"Привет всем хэви-метал маньякам из Украины! Это ваш Металлический Бог. Посылаю вам всю свою любовь, всю свою силу, всю свою энергию каждому из вас. Я вас очень люблю. Слава Украине!".

Также смотрите: Всемирно известный музыкант Стинг спел легендарную "Shape of my Heart" под бандуру украинского военного Тараса Столяра. ВИДЕО

Автор: 

Германия (7130) музыка (799)


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Топ комментарии
+10
КРАСЕНЬ!!!!!!!!!
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07.07.2025 15:16 Ответить
+9
Оце дійсно Потужно
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07.07.2025 15:13 Ответить
+7
Величезне Щире Дякуємо!
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07.07.2025 15:17 Ответить
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Оце дійсно Потужно
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07.07.2025 15:13 Ответить
Точно. Жаль, что только вверх ногами он флаг одел
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07.07.2025 15:54 Ответить
КРАСЕНЬ!!!!!!!!!
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07.07.2025 15:16 Ответить
Величезне Щире Дякуємо!
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07.07.2025 15:17 Ответить
Це все добре, але чому ніхто не підсказав, що прапор верх ногами він ніс?
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07.07.2025 15:20 Ответить
Так і знав, що все одне буде якась претензія - ну не можуть українці, щоб когось в чомусь не звинуватити

PS. Як підказати? Якщо він "монітор" з уха витягнув, наприклад? А взагалі самі українці не можуть визначитися - частина суспільства за "жовто-блакитний" прапор, а інша частина - за "синьо-жовтий". То дріб'язок - Роб молодець!
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07.07.2025 15:24 Ответить
Так і занв, шо зараз будуть мене чухвостити. Та молодець, ну хто ж проти
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07.07.2025 15:51 Ответить
Та я жартую - все норм
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07.07.2025 15:55 Ответить
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07.07.2025 16:03 Ответить
Можно булоб і промовчати.) Чи ви думаєте, що ото навмисно? Роб Дійсно - Молодчага!.
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07.07.2025 15:30 Ответить
Ну поїдь до Бірмінгема і натовчи йому пику.
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07.07.2025 15:35 Ответить
Ти "символіст"? "Феншуєць"? Як кацапи визначилися у своєму законопроекті, ще в 2014 - "агрессивное фашистское сочетание цветов" - "жёлто-голубой" и "чёрно-красный"...
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07.07.2025 15:44 Ответить
Подяка!! Ще й у вишиванці !
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07.07.2025 15:29 Ответить
умнечки ми не одни, победа за нами
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07.07.2025 15:32 Ответить
"Когда американский журнал «Сатердей ревью» говоря о музыкальном походе запада против СССР, провозгласил начало операции «Барбаросса рок-н-ролла», он исходил из реальной практики использования рок-музыки для внедрения в сознание политически неустойчивой части советской молодёжи основных постулатов буржуазного образа жизни, снятия негативных эмоций в отношении идеологического противника и снижения воли к сопротивлению в случае открытого соприкосновения.
Фашистскую направленность имеют такие «металлические» группы: «УАСП» и «Уорлок», но всех перещеголяла новейшая группа «металлического рока» «МЭНОУОР», основанная в Нью-Йорке австралийским гитаристом Россом по прозвищу «Босс» и бывшим пиротехником из "Блэк Сэббэт" Джоем де Мейо. Подписав контракт с фирмой «Либерти» в 1982 году «МЭНОУОР» выпускают свой дебютный альбом «Батальные гимны», воспевающий милитаризм и культ грубой силы. Поскольку пластинка оказалась убогой в музыкальном и ещё более слабой в коммерческом отношении, «Либерти» указывает группе на дверь. Команда «Босса» была на гране финансового краха. И вот тут-то нашёлся добрый дядюшка в лице корпорации грамзаписи (Музыка для современных наций), торгующая не столько музыкой, сколько идеологическими концепциями. При её материальной поддержке в 1983 году «МЭНОУОР» записали альбом «На славной прогулке» и «Хайль Англия», пропагандирующие войну, вандализм и оголтелый антисоветизм. В композиции «Кровь моих врагов» солист группы Эрик Адамс истошно кричит: «Убивайте русских десятками, сотнями, тысячами!» Призыв понравился хозяевам «МЭНОУОР» и они протащили эту поделку на 4-е место в хит парад групп исполняющих хэви мэтал. Последний альбом 1987 года группы, цинично назван «Отстаивающий мир», на самом деле воспевающий войну." (журнал "Агитатор" 1988)
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07.07.2025 15:40 Ответить
Как же-с, как же-с! Советскую действительность помним-с.
Уже шла перестройка, но в журнале "Агитатор" сидели упоротые несгибаемые комуняки.
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07.07.2025 16:44 Ответить
еще про джинси и жвачки напиши, ДИБИЛ
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07.07.2025 16:46 Ответить
Внимательно прочитал, но так и не понял, что плохого в "«Убивайте русских десятками, сотнями, тысячами!" в "оголтелом антисоветизме". Наверное у нас с вами крайне противоположные точки зрения.
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07.07.2025 17:07 Ответить
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07.07.2025 15:48 Ответить
Krasivi plakatik !!
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07.07.2025 16:09 Ответить
Ooo , «Убивайте русских десятками, сотнями, тысячами!» , eta dolzhen stati devizom veka !!
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07.07.2025 16:06 Ответить
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07.07.2025 16:08 Ответить
 
 