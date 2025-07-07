Солист группы Judas Priest Хэлфорд вышел на сцену с украинским флагом. ВИДЕО

Фронтмен британской хэви-метал группы Judas Priest Роб Гэлфорд вышел на сцену с флагом Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовали в сети.

Это произошло во время празднования 60-летия легендарной немецкой рок-группы Scorpions в городе Ганновер 5 июля.

Публика встретила его громкими аплодисментами, впоследствии к нему присоединились другие музыканты. Они поклонились, держа сине-желтый флаг в руках.

Известно, что Гэлфорд в 2023 году получил в подарок от украинских поклонников вышиванку. Также он позировал с флагом Украины и игрушкой-котом, которого назвал Славакит.

В декабре 2022 года Хэлфорд записывал видеообращение к фанам из Украины, в котором говорил:

"Привет всем хэви-метал маньякам из Украины! Это ваш Металлический Бог. Посылаю вам всю свою любовь, всю свою силу, всю свою энергию каждому из вас. Я вас очень люблю. Слава Украине!".

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