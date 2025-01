Всемирно известный музыкант Стинг спел легендарную "Shape of my Heart" под бандуру украинского военного Тараса Столяра. ВИДЕО

Всемирно известный музыкант Стинг спел легендарный хит "Shape of my Heart" под аккомпанемент украинского военного Тараса Столяра, который играл на бандуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео снято дома у актера и кинорежиссера Шона Пена, где украинские военные встретились со звездами мировой музыки - группами The Killers, Queens of the Stone Age и Стингом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 15 немецких музыкантов спели "Обійми" украинской группы "Океан Эльзы". ВИДЕО