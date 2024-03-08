15 немецких музыкантов спели "Обійми" украинской группы "Океан Эльзы". ВИДЕО

В Германии участники проекта "15 за Украину" спели на украинском языке песню "Обійми" украинской группы "Океан Эльзы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись украинской песни в исполнении немцев опубликована в соцсетях.

"Кавер-версия песни "Объятия" украинской группы "Океан Эльзы" в исполнении 15 обычных немцев. Инициатором проекта стал берлинский звукорежиссер и продюсер украинского происхождения Симон Гордеев. В своем проекте он объединил как профессиональных музыкантов, так и новичков", - отмечается в комментарии к видео.

