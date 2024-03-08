РУС
15 немецких музыкантов спели "Обійми" украинской группы "Океан Эльзы". ВИДЕО

В Германии участники проекта "15 за Украину" спели на украинском языке песню "Обійми" украинской группы "Океан Эльзы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись украинской песни в исполнении немцев опубликована в соцсетях.

"Кавер-версия песни "Объятия" украинской группы "Океан Эльзы" в исполнении 15 обычных немцев. Инициатором проекта стал берлинский звукорежиссер и продюсер украинского происхождения Симон Гордеев. В своем проекте он объединил как профессиональных музыкантов, так и новичков", - отмечается в комментарии к видео.

Читайте также: Украинский воин на бандуре сыграл музыку легендарной американской рок-группы "Metallica". ВИДЕО

Смотрите также: Тысячи людей поют Гимн Украины на латвийском фестивале песни и танца. ВИДЕО

Германия (7219) музыка (802) Украина (45078) поддержка (710)
Топ комментарии
+28
Данке шон!
08.03.2024 12:54 Ответить
+26
Дуже гарно співають німці , з душею,
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
08.03.2024 13:01 Ответить
+24
дуже зворушливо...Але це НЕ звичайні німці...
08.03.2024 12:53 Ответить
Душевно...
08.03.2024 12:53 Ответить
Лапоть, то ти про катюшу співай ...
08.03.2024 17:15 Ответить
Круто . ! І не скажеш що це співають німці .
08.03.2024 12:55 Ответить
А Зеленський з квартальним шапіто, впродовж всього своїх перебувань на заробітках, як блазні, стьобалися з Української мови та України!!
А тепер він на посаді з ними…. Оруєл …
08.03.2024 12:56 Ответить
А в нас деякі ''українці'' так і не вивчили мову(про мадярів даже і не кажу, вони тут гості)
08.03.2024 12:58 Ответить
Та мені вже довелось вчити німецьку, як одну з чотирьох державних мов Швейцарії. Титри зрозумілі ...як подяка німцям вивчив, співав та забив у телефон рінгтон так званого марша Люфтваффе, хоч це не марш ...
08.03.2024 19:16 Ответить
до сліз
08.03.2024 13:02 Ответить
Vielen Dank, Deutschland!
08.03.2024 13:04 Ответить
Дякую, філь данке, шановні німці. Навіть німці співають українські пісні, а кацапи, які тут виросли ненавидять нашу мову і пісні!!!
08.03.2024 13:09 Ответить
Та всякі є. Чимало з понаєхавших стають запеклими патріотами України. Це факт і від нього нікуди не дінешся. Москва 300 років прагнула асимілювати українців але обламала зуби.
08.03.2024 15:19 Ответить
Щось їх змусило виконати цю пісню.
08.03.2024 13:15 Ответить
як торкає, до сліз !!!! Всі нормальні люди не хочуть війни, НА БУДЬ ЯКІЙ ЗЕМЛІ!! Окрім орк"ячего племені (((
08.03.2024 13:19 Ответить
Які ж вони рідні одразу стали, до щему в серці.
Шольц, будь людиною, дай Тауруси.
08.03.2024 13:35 Ответить
Дуже гарно. Велика подяка Німеччині!
08.03.2024 13:36 Ответить
Зворушливо...
Проте, є невеличка прикрість, що Славко погодився в якийсь час віддати цю лагідну й водночас величну пісню для озвучки прорашистського пропарандистського https://youtu.be/9UQMdiRFKNY?si=z51tFPV_Wyv9FSGO фільму "Бітва за Сєвастополь".
08.03.2024 13:45 Ответить
Wunderbar!
08.03.2024 13:52 Ответить
немцы в отличии от русни до конца покаялись и осознали нацизм который в них жил когда то!а русне этот процесс ещё предстоит,иначе они будут уничтожены!
08.03.2024 14:03 Ответить
Я обираю другий варіант - знищити ...
08.03.2024 14:14 Ответить
До сліз як душевно с повним розумінням про що йдется в пісні.
Дякую за підтримку таку щиру і людську)
08.03.2024 14:17 Ответить
Ну вообще то это немецкие музыканты/певцы...
08.03.2024 14:17 Ответить
Плачу... Вірю в перемогу добра... Дякую німцям за підтримку. Всім дякую за підтримку.
08.03.2024 14:43 Ответить
Незвично чути українську від німців...
Але приємно...
І взагалі не забуваймо: українська вважається однією з найбільш мелодійних мов світу - на рівні з італійською та французькою. І це має наукове пояснення: в українській ритмічно чергуються приголосні та голосні. Тому й напевно не дивно, що Україна тримає світовий рекорд за кількістю народних пісень.
08.03.2024 17:51 Ответить
Ось вам живий приклад досягнень попередньої влади!
Німці співають українські пісні українською мовою!
08.03.2024 18:33 Ответить
при згадці імені цієї гниди вакарчука чогось згадується його депутатство, два рази заводив своїм іменем в парламент якихось клоунів і кидав мандат, так і цього разу, хто не в курсі весь так званий голос куплений єрмаком, дякую ідотам за вибір, сподіваюсь вакарчук на тому нормально заробив або він просто ідіот
08.03.2024 21:51 Ответить
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Das ist cool
08.03.2024 21:59 Ответить
Як зворушливо!!!
09.03.2024 09:40 Ответить
BRAVO
09.03.2024 11:56 Ответить
Мені здається що вони українці, а живуть в Німеччині вже довго 'особливо жіночка ,яка співає,тому мову вони знають
09.03.2024 13:02 Ответить
Круто! Як багато наших людей хотіли просто жити , а тут геополітик б---ть
23.12.2024 19:33 Ответить
 
 