15 немецких музыкантов спели "Обійми" украинской группы "Океан Эльзы". ВИДЕО
В Германии участники проекта "15 за Украину" спели на украинском языке песню "Обійми" украинской группы "Океан Эльзы".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись украинской песни в исполнении немцев опубликована в соцсетях.
"Кавер-версия песни "Объятия" украинской группы "Океан Эльзы" в исполнении 15 обычных немцев. Инициатором проекта стал берлинский звукорежиссер и продюсер украинского происхождения Симон Гордеев. В своем проекте он объединил как профессиональных музыкантов, так и новичков", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+28 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий08.03.2024 12:54 Ответить Ссылка
+26 Amber
показать весь комментарий08.03.2024 13:01 Ответить Ссылка
+24 MrStepanovM
показать весь комментарий08.03.2024 12:53 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тепер він на посаді з ними…. Оруєл …
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Шольц, будь людиною, дай Тауруси.
Проте, є невеличка прикрість, що Славко погодився в якийсь час віддати цю лагідну й водночас величну пісню для озвучки прорашистського пропарандистського https://youtu.be/9UQMdiRFKNY?si=z51tFPV_Wyv9FSGO фільму "Бітва за Сєвастополь".
Дякую за підтримку таку щиру і людську)
Але приємно...
І взагалі не забуваймо: українська вважається однією з найбільш мелодійних мов світу - на рівні з італійською та французькою. І це має наукове пояснення: в українській ритмічно чергуються приголосні та голосні. Тому й напевно не дивно, що Україна тримає світовий рекорд за кількістю народних пісень.
Німці співають українські пісні українською мовою!