УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4841 відвідувач онлайн
Новини Відео
14 299 37

15 німецьких музикантів заспівали "Обійми" українського гурту "Океан Ельзи". ВIДЕО

У Німеччині учасниками проєкту "15 за Україну" заспівали українською мовою пісню "Обійми" українського гурту "Океан Ельзи".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис української пісні у виконанні німців опублікований у соцмережах.

"Кавер-версія пісні "Обійми" українського гурту "Океан Ельзи" у виконанні 15 звичайних німців. Ініціатором проєкту став берлінський звукорежисер та продюсер українського походження Симон Гордєєв. У своєму проєкті він об'єднав як професійних музикантів, так і новачків", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж танка "Leopard" двома пострілами зачищає ворожу позицію на куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Німеччина (7661) музика (502) Україна (6054) підтримка (637)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Данке шон!
показати весь коментар
08.03.2024 12:54 Відповісти
+26
Дуже гарно співають німці , з душею,
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
08.03.2024 13:01 Відповісти
+24
дуже зворушливо...Але це НЕ звичайні німці...
показати весь коментар
08.03.2024 12:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дуже зворушливо...Але це НЕ звичайні німці...
показати весь коментар
08.03.2024 12:53 Відповісти
Душевно...
показати весь коментар
08.03.2024 12:53 Відповісти
Лапоть, то ти про катюшу співай ...
показати весь коментар
08.03.2024 17:15 Відповісти
Данке шон!
показати весь коментар
08.03.2024 12:54 Відповісти
Круто . ! І не скажеш що це співають німці .
показати весь коментар
08.03.2024 12:55 Відповісти
А Зеленський з квартальним шапіто, впродовж всього своїх перебувань на заробітках, як блазні, стьобалися з Української мови та України!!
А тепер він на посаді з ними…. Оруєл …
показати весь коментар
08.03.2024 12:56 Відповісти
А в нас деякі ''українці'' так і не вивчили мову(про мадярів даже і не кажу, вони тут гості)
показати весь коментар
08.03.2024 12:58 Відповісти
Та мені вже довелось вчити німецьку, як одну з чотирьох державних мов Швейцарії. Титри зрозумілі ...як подяка німцям вивчив, співав та забив у телефон рінгтон так званого марша Люфтваффе, хоч це не марш ...
показати весь коментар
08.03.2024 19:16 Відповісти
Дуже гарно співають німці , з душею,
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
08.03.2024 13:01 Відповісти
до сліз
показати весь коментар
08.03.2024 13:02 Відповісти
Vielen Dank, Deutschland!
показати весь коментар
08.03.2024 13:04 Відповісти
Дякую, філь данке, шановні німці. Навіть німці співають українські пісні, а кацапи, які тут виросли ненавидять нашу мову і пісні!!!
показати весь коментар
08.03.2024 13:09 Відповісти
Та всякі є. Чимало з понаєхавших стають запеклими патріотами України. Це факт і від нього нікуди не дінешся. Москва 300 років прагнула асимілювати українців але обламала зуби.
показати весь коментар
08.03.2024 15:19 Відповісти
Щось їх змусило виконати цю пісню.
показати весь коментар
08.03.2024 13:15 Відповісти
як торкає, до сліз !!!! Всі нормальні люди не хочуть війни, НА БУДЬ ЯКІЙ ЗЕМЛІ!! Окрім орк"ячего племені (((
показати весь коментар
08.03.2024 13:19 Відповісти
Які ж вони рідні одразу стали, до щему в серці.
Шольц, будь людиною, дай Тауруси.
показати весь коментар
08.03.2024 13:35 Відповісти
Дуже гарно. Велика подяка Німеччині!
показати весь коментар
08.03.2024 13:36 Відповісти
Зворушливо...
Проте, є невеличка прикрість, що Славко погодився в якийсь час віддати цю лагідну й водночас величну пісню для озвучки прорашистського пропарандистського https://youtu.be/9UQMdiRFKNY?si=z51tFPV_Wyv9FSGO фільму "Бітва за Сєвастополь".
показати весь коментар
08.03.2024 13:45 Відповісти
Wunderbar!
показати весь коментар
08.03.2024 13:52 Відповісти
немцы в отличии от русни до конца покаялись и осознали нацизм который в них жил когда то!а русне этот процесс ещё предстоит,иначе они будут уничтожены!
показати весь коментар
08.03.2024 14:03 Відповісти
Я обираю другий варіант - знищити ...
показати весь коментар
08.03.2024 14:14 Відповісти
До сліз як душевно с повним розумінням про що йдется в пісні.
Дякую за підтримку таку щиру і людську)
показати весь коментар
08.03.2024 14:17 Відповісти
Ну вообще то это немецкие музыканты/певцы...
показати весь коментар
08.03.2024 14:17 Відповісти
Плачу... Вірю в перемогу добра... Дякую німцям за підтримку. Всім дякую за підтримку.
показати весь коментар
08.03.2024 14:43 Відповісти
Незвично чути українську від німців...
Але приємно...
І взагалі не забуваймо: українська вважається однією з найбільш мелодійних мов світу - на рівні з італійською та французькою. І це має наукове пояснення: в українській ритмічно чергуються приголосні та голосні. Тому й напевно не дивно, що Україна тримає світовий рекорд за кількістю народних пісень.
показати весь коментар
08.03.2024 17:51 Відповісти
Ось вам живий приклад досягнень попередньої влади!
Німці співають українські пісні українською мовою!
показати весь коментар
08.03.2024 18:33 Відповісти
при згадці імені цієї гниди вакарчука чогось згадується його депутатство, два рази заводив своїм іменем в парламент якихось клоунів і кидав мандат, так і цього разу, хто не в курсі весь так званий голос куплений єрмаком, дякую ідотам за вибір, сподіваюсь вакарчук на тому нормально заробив або він просто ідіот
показати весь коментар
08.03.2024 21:51 Відповісти
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Das ist cool
показати весь коментар
08.03.2024 21:59 Відповісти
Як зворушливо!!!
показати весь коментар
09.03.2024 09:40 Відповісти
BRAVO
показати весь коментар
09.03.2024 11:56 Відповісти
Мені здається що вони українці, а живуть в Німеччині вже довго 'особливо жіночка ,яка співає,тому мову вони знають
показати весь коментар
09.03.2024 13:02 Відповісти
Круто! Як багато наших людей хотіли просто жити , а тут геополітик б---ть
показати весь коментар
23.12.2024 19:33 Відповісти
 
 