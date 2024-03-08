15 німецьких музикантів заспівали "Обійми" українського гурту "Океан Ельзи". ВIДЕО
У Німеччині учасниками проєкту "15 за Україну" заспівали українською мовою пісню "Обійми" українського гурту "Океан Ельзи".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис української пісні у виконанні німців опублікований у соцмережах.
"Кавер-версія пісні "Обійми" українського гурту "Океан Ельзи" у виконанні 15 звичайних німців. Ініціатором проєкту став берлінський звукорежисер та продюсер українського походження Симон Гордєєв. У своєму проєкті він об'єднав як професійних музикантів, так і новачків", - зазначається у коментарі до відео.
А тепер він на посаді з ними…. Оруєл …
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Шольц, будь людиною, дай Тауруси.
Проте, є невеличка прикрість, що Славко погодився в якийсь час віддати цю лагідну й водночас величну пісню для озвучки прорашистського пропарандистського https://youtu.be/9UQMdiRFKNY?si=z51tFPV_Wyv9FSGO фільму "Бітва за Сєвастополь".
Дякую за підтримку таку щиру і людську)
Але приємно...
І взагалі не забуваймо: українська вважається однією з найбільш мелодійних мов світу - на рівні з італійською та французькою. І це має наукове пояснення: в українській ритмічно чергуються приголосні та голосні. Тому й напевно не дивно, що Україна тримає світовий рекорд за кількістю народних пісень.
Німці співають українські пісні українською мовою!