15 німецьких музикантів заспівали "Обійми" українського гурту "Океан Ельзи". ВIДЕО

У Німеччині учасниками проєкту "15 за Україну" заспівали українською мовою пісню "Обійми" українського гурту "Океан Ельзи".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис української пісні у виконанні німців опублікований у соцмережах.

"Кавер-версія пісні "Обійми" українського гурту "Океан Ельзи" у виконанні 15 звичайних німців. Ініціатором проєкту став берлінський звукорежисер та продюсер українського походження Симон Гордєєв. У своєму проєкті він об'єднав як професійних музикантів, так і новачків", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж танка "Leopard" двома пострілами зачищає ворожу позицію на куп’янському напрямку. ВIДЕО