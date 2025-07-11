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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Близько десятка російських штурмовиків на БМП заїжджають у Часів Яр і гинуть на першому перехресті під ударами дронів. ВIДЕО

Оператори українських дронів знищили ворожу штурмову групу на БМП у Часовому Ярі на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Часів Яр - сьогодні п#дари пробували штурмувати наші позиції на броні, наші хлопці з ударних дронів не дали їм підʼїхати до наших позицій", - зазначає у коментарі автор публікації.

Також дивіться: Російський "цар"-танк із саморобним антидроновим захистом та мінним тралом на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18159) знищення (7776) Донецька область (9032) Часів Яр (382) Бахмутський район (535)


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Топ коментарі
+8
Кацапи- нелюди дегенерати. Тільки дегенерат або нелюдь-дегенерат підпише контракт й поїде на таку загарбницьку війну.
Реально шокуюча кількість нелюдей-дегенератів на Засрашці.
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11.07.2025 13:52 Відповісти
+7
Вже вкидав цей віршик, але під таким відео не гріх і повториться

Ехал русский убивать

А его убили.

Плачет, ноет его мать:

- Что ж творится в мире?

Непонятно ведь за что,

По какой причине,

Ведь он ехал убивать,

А его убили.

Он же мира-то хотел

И по той причине

Просто ехал убивать,

Чтоб все мирно жили.

Чтоб разрушить города,

Школы и больницы,

Мирно жили там всегда

Братья украинцы!

Скажет батя:

- Твою мать? Не ищи причины!

Если б сын наш был живой

Не было б машины!
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11.07.2025 14:02 Відповісти
+6
+10 пачок пельмень родичам.👍
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11.07.2025 13:34 Відповісти
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+10 пачок пельмень родичам.👍
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11.07.2025 13:34 Відповісти
Які там родичі? Тупоголові свиноматки з личинками, яким начхати на батька, сина, брата, аби гроші отримати від сцаря.
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11.07.2025 13:51 Відповісти
Рашисти порушили ПДР - неправильно виконали поворот, заїхавши на зустрічну смугу, от і покарані.
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11.07.2025 13:35 Відповісти
Малёха ни туда заехали....
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11.07.2025 13:43 Відповісти
Туди....туди.... туди їм й дорога!
Слава ЗСУ - Героям Слава!
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11.07.2025 13:53 Відповісти
Кацапи- нелюди дегенерати. Тільки дегенерат або нелюдь-дегенерат підпише контракт й поїде на таку загарбницьку війну.
Реально шокуюча кількість нелюдей-дегенератів на Засрашці.
показати весь коментар
11.07.2025 13:52 Відповісти
Вже вкидав цей віршик, але під таким відео не гріх і повториться

Ехал русский убивать

А его убили.

Плачет, ноет его мать:

- Что ж творится в мире?

Непонятно ведь за что,

По какой причине,

Ведь он ехал убивать,

А его убили.

Он же мира-то хотел

И по той причине

Просто ехал убивать,

Чтоб все мирно жили.

Чтоб разрушить города,

Школы и больницы,

Мирно жили там всегда

Братья украинцы!

Скажет батя:

- Твою мать? Не ищи причины!

Если б сын наш был живой

Не было б машины!
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11.07.2025 14:02 Відповісти
Получили по однушке в новостройках Часов Яра.
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11.07.2025 14:14 Відповісти
Розстріляли колону вдосвіта
(Попадання було не сліпе).
Залишилося чорне згарище
Та обвуглена БМП
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11.07.2025 14:18 Відповісти
Чарівна русофобія
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11.07.2025 14:24 Відповісти
Слава Героїчним Силам Оборони України!💪❤️🖤💙💛
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11.07.2025 14:29 Відповісти
Хорошо прокатились, с огоньком.. )
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11.07.2025 15:06 Відповісти
 
 