Близько десятка російських штурмовиків на БМП заїжджають у Часів Яр і гинуть на першому перехресті під ударами дронів. ВIДЕО
Оператори українських дронів знищили ворожу штурмову групу на БМП у Часовому Ярі на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Часів Яр - сьогодні п#дари пробували штурмувати наші позиції на броні, наші хлопці з ударних дронів не дали їм підʼїхати до наших позицій", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+8 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар11.07.2025 13:52 Відповісти Посилання
+7 Амандрапапупа
показати весь коментар11.07.2025 14:02 Відповісти Посилання
+6 Gary Grant
показати весь коментар11.07.2025 13:34 Відповісти Посилання
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Слава ЗСУ - Героям Слава!
Реально шокуюча кількість нелюдей-дегенератів на Засрашці.
Ехал русский убивать
А его убили.
Плачет, ноет его мать:
- Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
Чтоб разрушить города,
Школы и больницы,
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
Скажет батя:
- Твою мать? Не ищи причины!
Если б сын наш был живой
Не было б машины!
(Попадання було не сліпе).
Залишилося чорне згарище
Та обвуглена БМП