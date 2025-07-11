Близько десятка російських штурмовиків на БМП заїжджають у Часів Яр і гинуть на першому перехресті під ударами дронів. ВIДЕО

Оператори українських дронів знищили ворожу штурмову групу на БМП у Часовому Ярі на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Часів Яр - сьогодні п#дари пробували штурмувати наші позиції на броні, наші хлопці з ударних дронів не дали їм підʼїхати до наших позицій", - зазначає у коментарі автор публікації.

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