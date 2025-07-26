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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували Ставрополь: зафіксовані влучання у радіозавод. ВIДЕО

На світанку 26 липня росіяни заявили про  наліт дронів на Ставропольський край у Росії. За попередньою інформацією, БпЛА уразили Ставропольський радіозавод "Сигнал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали. 

За словами очевидців,  вибухи у Ставрополі почали лунати о 5 ранку. 

"Місцеві повідомляють, що дрони летять з боку Михайлівська. Жителі чули гул і бачили БПЛА на низькій висоті над ЖК "Белый город". У промисловому районі чути вибухи", – написав один із російських тг-каналів.

Мешканці місті зняли і виклали в мережу десятки відео з прольотом дронів, а також з моментом потрапляння в багатоповерхову нежитлову будівлю в промзоні. Її ідентифікували як місцевий радіозавод "Сигнал".

Радіозавод є одним із найбільших підприємств радіоелектронного комплексу півдня Росії.

Ставропольський радіозавод "Сигнал" спеціалізується на виробництві радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування, а також обладнання для цифрового телебачення та катодного захисту від корозії. Завод також займається розробкою спеціалізованих модулів для виробничих процесів.

У 1993 році завод вперше в країні розпочав масове виробництво вітчизняних пристроїв захисного вимикання (ПЗВ).

Через вторгнення Росії в Україну завод перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу, США, України та Японії.

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Автор: 

безпілотник (4600) Удари по РФ (436)


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Перше відео епічне - вже валянки не спNздять, що все збили. Звикайте, під@раси нелякані!
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26.07.2025 08:36 Відповісти
Щя лаврінєнка і бєгємот рера набіжать і скажуть що то все фігня,разббітиє стьокла
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26.07.2025 08:57 Відповісти
Дуже, дуже правильні дрони. Самі дорогу находять. Грамотні...
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26.07.2025 08:41 Відповісти
Я горжусь нашими дронами. Кацапские, криворукие, дроны никогда не попадут в наш радиозавод.
Слабо кацапской технике. Лапти ещё маленькие.
"Если у вас нету дома, пожары ему не страшны"
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26.07.2025 10:27 Відповісти
Слабая БЧ. Туда бы термобарическую...
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26.07.2025 08:42 Відповісти
За термобари нас в...бут і ООН, й МЧХ..то мокшам можна, нам ніззя..
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26.07.2025 08:49 Відповісти
Мрази знают, что украинцы не целятся по жилым домам и если не слышно кривожопое ПВО, то можно спокойно всей семьёй с балкона видосик снимать!
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26.07.2025 09:20 Відповісти
 
 