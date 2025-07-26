Дрони атакували Ставрополь: зафіксовані влучання у радіозавод. ВIДЕО

На світанку 26 липня росіяни заявили про наліт дронів на Ставропольський край у Росії. За попередньою інформацією, БпЛА уразили Ставропольський радіозавод "Сигнал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За словами очевидців, вибухи у Ставрополі почали лунати о 5 ранку.

"Місцеві повідомляють, що дрони летять з боку Михайлівська. Жителі чули гул і бачили БПЛА на низькій висоті над ЖК "Белый город". У промисловому районі чути вибухи", – написав один із російських тг-каналів.

Мешканці місті зняли і виклали в мережу десятки відео з прольотом дронів, а також з моментом потрапляння в багатоповерхову нежитлову будівлю в промзоні. Її ідентифікували як місцевий радіозавод "Сигнал".

Радіозавод є одним із найбільших підприємств радіоелектронного комплексу півдня Росії.

Ставропольський радіозавод "Сигнал" спеціалізується на виробництві радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування, а також обладнання для цифрового телебачення та катодного захисту від корозії. Завод також займається розробкою спеціалізованих модулів для виробничих процесів.

У 1993 році завод вперше в країні розпочав масове виробництво вітчизняних пристроїв захисного вимикання (ПЗВ).

Через вторгнення Росії в Україну завод перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу, США, України та Японії.

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