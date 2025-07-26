Дроны атаковали Ставрополь: зафиксированы попадания в радиозавод. ВИДЕО

На рассвете 26 июля россияне заявили о налете дронов на Ставропольский край в России. По предварительной информации, БпЛА поразили Ставропольский радиозавод "Сигнал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По словам очевидцев, взрывы в Ставрополе начали раздаваться в 5 утра.

"Местные сообщают, что дроны летят со стороны Михайловской. Жители слышали гул и видели БПЛА на низкой высоте над ЖК "Белый город". В промышленном районе слышны взрывы", - написал один из российских тг-каналов.

Жители городе сняли и выложили в сеть десятки видео с пролетом дронов, а также с моментом попадания в многоэтажное нежилое здание в промзоне. Его идентифицировали как местный радиозавод "Сигнал".

Радиозавод является одним из крупнейших предприятий радиоэлектронного комплекса юга России.

Ставропольский радиозавод "Сигнал" специализируется на производстве радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, радиоаппаратуры дистанционного управления, а также оборудования для цифрового телевидения и катодной защиты от коррозии. Завод также занимается разработкой специализированных модулей для производственных процессов.

В 1993 году завод впервые в стране начал массовое производство отечественных устройств защитного отключения (УЗО).

Из-за вторжения России в Украину завод находится под санкциями всех стран Евросоюза, США, Украины и Японии.

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