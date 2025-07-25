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Новости Атака дронов на регионы РФ
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В Тамбовской области беспилотники атаковали пороховой завод. ВИДЕО

В ночь на 25 июля в городе Котовск Тамбовской области раздавались взрывы. Регион атаковали беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

В частности, ряд каналов утверждали, что неизвестные дроны нанесли удары по пороховому заводу в Котовске.

Далее местные жители начали сообщать, что после якобы ударов, в районе объекта начался дым. По данным OSINT-аналитиков, на заводе начался пожар.

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Автор: 

беспилотник (3998) Удары по РФ (431)


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Перевіряли чи порох сухий
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25.07.2025 08:07 Ответить
Слабий у кацапів порох!
У нас селітра краще вибухає...
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25.07.2025 08:09 Ответить
Мдя...
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25.07.2025 08:14 Ответить
На ковре-вертолёте, мимо радуги

Мы летим, а вы ползёте, чудаки вы, чудаки ©
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25.07.2025 08:22 Ответить
Смерть, московським окупантам разом з прутнем!!
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25.07.2025 09:22 Ответить
Не пройшло і 4-х років. Війна закінчиться і нарешті покажуть українську балистику!
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25.07.2025 09:24 Ответить
Хотів сказати "зроби швидше". Але краще скажу "зроби хоч щось".
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25.07.2025 09:55 Ответить
"...невідомі дрони завдали ударів по пороховому заводу в Котовську"
Це Трамп запустив зі свого ранчо Мар-а-Лаго
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25.07.2025 09:28 Ответить
 
 