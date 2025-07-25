В Тамбовской области беспилотники атаковали пороховой завод. ВИДЕО
В ночь на 25 июля в городе Котовск Тамбовской области раздавались взрывы. Регион атаковали беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
В частности, ряд каналов утверждали, что неизвестные дроны нанесли удары по пороховому заводу в Котовске.
Далее местные жители начали сообщать, что после якобы ударов, в районе объекта начался дым. По данным OSINT-аналитиков, на заводе начался пожар.
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