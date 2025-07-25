Восемь аэропортов РФ приостановили работу из-за атаки дронов

В восьми аэропортах России в ночь на 25 июля введен план "Ковер" из-за атаки беспилотников,

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По их данным, полеты приостановлены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова.

Над этими авиагаванями временно закрыто воздушное пространство. Из-за атаки беспилотников задержаны 27 рейсов.

Россияне также отметили, что только в одном аэропорту Сочи из-за дронов задерживаются на вылет и прилет 45 самолетов.

Напомним, ночью 25 июля серия взрывов прогремела в Невинномысске Ставропольского края.

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