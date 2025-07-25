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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Восемь аэропортов РФ приостановили работу из-за атаки дронов

рф,аэропорт

В восьми аэропортах России в ночь на 25 июля введен план "Ковер" из-за атаки беспилотников,

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По их данным, полеты приостановлены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова.

Над этими авиагаванями временно закрыто воздушное пространство. Из-за атаки беспилотников задержаны 27 рейсов.

Россияне также отметили, что только в одном аэропорту Сочи из-за дронов задерживаются на вылет и прилет 45 самолетов.

Напомним, ночью 25 июля серия взрывов прогремела в Невинномысске Ставропольского края.

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Там Тайланд успішно наші Оплоти в бойових умовах окрестив.
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25.07.2025 07:37 Ответить
Кацарилим пріятнава палёта і папутнава Українського дрона назустріч!
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25.07.2025 07:41 Ответить
А на дроні написати ЗА ОДЕСУ - МАМУ.
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25.07.2025 07:45 Ответить
Кацапів повний Стамбул . Їх видно за поведінкою , нахрапістостью , поганим стилем одягу. Багато вдягнені у пластикові сабо - може в них вже взуття шити не вміють Жінки усі вдягнені як хвойди - більше тіла не вдягнено. І ЦЕ У МУСУЛЬМАНСЬКИЙ КРАЇНИ. Ниякой поваги до інших.
говорять голосно - схоже вони не розуміють що їм соромитесь треба своєї мови.
ЩО ДИВУЄ - багато чоловіків з родинами призовного віку. Я ВВАЖАЮ , що це орки з СВО гроши за вбивства ідуть витрачати.
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25.07.2025 07:42 Ответить
Так часто чую що обговорюють проблеми з аєропортом і як добратись до дому. Пока що на цю тему говорять жартома, А ТРЕБА ЩОБ ПЛАКАЛИ ‼️‼️
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25.07.2025 07:44 Ответить
Организовывайте партизанско-мафиозную группу и пускайте молодых московитов на орган. Дёшево и сердито! Bir sey degil.
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25.07.2025 09:19 Ответить
Да там усі органи мариновані кацапізмом і вяличіем. На фіг це отруйне дерьмо
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25.07.2025 09:41 Ответить
Дайош "КАВЬОР" на постійній основі ?? Для цього маємо ВСІ можливості !!
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25.07.2025 08:00 Ответить
 
 