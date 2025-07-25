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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Вісім аеропортів РФ призупинили роботу через атаку дронів

рф,аеропорт

У восьми аеропортах Росії у ніч проти 25 липня запроваджено план "Ковер" через атаку безпілотників,

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За їх даними, польоти призупинені в аеропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Мінеральних вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі й Тамбова.

Над цими авіагаванями тимчасово закрито повітряний простір. Через атаку безпілотників затримано 27 рейсів.

Росіяни також зазначили, що лише в одному аеропорту Сочі через дрони затримуються на виліт і приліт 45 літаків.

Нагадаємо, вночі 25 липня серія вибухів пролунала у Невинномиську Ставропольскому краю.

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Автор: 

аеропорт (1863) Удари по РФ (433)


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Там Тайланд успішно наші Оплоти в бойових умовах окрестив.
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25.07.2025 07:37 Відповісти
Кацарилим пріятнава палёта і папутнава Українського дрона назустріч!
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25.07.2025 07:41 Відповісти
А на дроні написати ЗА ОДЕСУ - МАМУ.
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25.07.2025 07:45 Відповісти
Кацапів повний Стамбул . Їх видно за поведінкою , нахрапістостью , поганим стилем одягу. Багато вдягнені у пластикові сабо - може в них вже взуття шити не вміють Жінки усі вдягнені як хвойди - більше тіла не вдягнено. І ЦЕ У МУСУЛЬМАНСЬКИЙ КРАЇНИ. Ниякой поваги до інших.
говорять голосно - схоже вони не розуміють що їм соромитесь треба своєї мови.
ЩО ДИВУЄ - багато чоловіків з родинами призовного віку. Я ВВАЖАЮ , що це орки з СВО гроши за вбивства ідуть витрачати.
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25.07.2025 07:42 Відповісти
Так часто чую що обговорюють проблеми з аєропортом і як добратись до дому. Пока що на цю тему говорять жартома, А ТРЕБА ЩОБ ПЛАКАЛИ ‼️‼️
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25.07.2025 07:44 Відповісти
Организовывайте партизанско-мафиозную группу и пускайте молодых московитов на орган. Дёшево и сердито! Bir sey degil.
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25.07.2025 09:19 Відповісти
Дайош "КАВЬОР" на постійній основі ?? Для цього маємо ВСІ можливості !!
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25.07.2025 08:00 Відповісти
 
 