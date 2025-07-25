Вісім аеропортів РФ призупинили роботу через атаку дронів
У восьми аеропортах Росії у ніч проти 25 липня запроваджено план "Ковер" через атаку безпілотників,
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
За їх даними, польоти призупинені в аеропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Мінеральних вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі й Тамбова.
Над цими авіагаванями тимчасово закрито повітряний простір. Через атаку безпілотників затримано 27 рейсів.
Росіяни також зазначили, що лише в одному аеропорту Сочі через дрони затримуються на виліт і приліт 45 літаків.
Нагадаємо, вночі 25 липня серія вибухів пролунала у Невинномиську Ставропольскому краю.
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говорять голосно - схоже вони не розуміють що їм соромитесь треба своєї мови.
ЩО ДИВУЄ - багато чоловіків з родинами призовного віку. Я ВВАЖАЮ , що це орки з СВО гроши за вбивства ідуть витрачати.