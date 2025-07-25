Вісім аеропортів РФ призупинили роботу через атаку дронів

У восьми аеропортах Росії у ніч проти 25 липня запроваджено план "Ковер" через атаку безпілотників,

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За їх даними, польоти призупинені в аеропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Мінеральних вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі й Тамбова.

Над цими авіагаванями тимчасово закрито повітряний простір. Через атаку безпілотників затримано 27 рейсів.

Росіяни також зазначили, що лише в одному аеропорту Сочі через дрони затримуються на виліт і приліт 45 літаків.

Нагадаємо, вночі 25 липня серія вибухів пролунала у Невинномиську Ставропольскому краю.

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