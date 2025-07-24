Націоналізований Путіним московський аеропорт "Домодєдово" опинився на межі банкрутства

Після примусової націоналізації московському аеропорту "Домодєдово" загрожує банкрутство, сукупний борг підприємства становить близько 70 млрд рублів або $900 млн (із них 34 млрд у рублях і $450 млн у валюті).

Лише на сплату відсотків за цими позиками у 2025 році потрібно знайти 8 мільярдів рублів, заявив новий гендиректор аеропорту Андрій Іванов, повідомляє The Moscow Times.

За його словами, для порятунку підприємства керівництво планує залучити нових інвесторів, паралельно тривають переговори з кредиторами про реструктуризацію боргів.

Іванов пояснив, що фінансові проблеми наклалися на різке падіння пасажиропотоку, який після 20 млн пасажирів у 2023 році впав до 15,5 млн торік, а цього року може зменшитися ще на 2 мільйони.

При цьому у 2023 році "Домодєдово" відкрив новий термінал Т2, не скоротив штат і не оптимізував витрати, що спричинило лавиноподібне зростання збитків – від майже 7 млрд руб. у 2023-му до прогнозних 10 млрд руб. у 2025-му. Виручка також падає – з 34 млрд до 30 млрд руб. за три роки.

На цьому тлі 1 липня аеропорт отримав позов про визнання керуючої компанії банкрутом через борг зі сплати податків на суму близько 0,5 млрд рублів від ФНС по Калінінградській області. Зазначається, що ці кошти дозволили направити на виплату боргів по зарплатам, що стало першим таким прецедентом в РФ.

Окрім фінансів, російський аеропорт потребує вкладень у базову інфраструктуру, що за попередньою оцінкою, вимагатиме 16 млрд рублів із федерального бюджету (понад $200 млн).

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Раніше повідомлялось, що Мінтранс Росії визнав, що не в змозі зупинити колапс у аеропортах, спричинений українськими дронами.

Поряд з цим, через брак фінансів до кінця 2025 року Росію чекає хвиля банкрутств компаній, що будують інфраструктуру, оскільки вони зіткнулися з різким скороченням замовлень через високу вартість кредитів.