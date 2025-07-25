УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9526 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
706 2

Дрони атакували Невинномиськ у Ставропольському краї РФ: зафіксовано 37 "прильотів". ВIДЕО

Вночі 25 липня серія вибухів пролунала у Невинномиську Ставропольскому краю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За інформацією місцевої влади, у Невинномиську зафіксовано 37 "прильотів". Про це повідомив мер міста Михайло Мінєнков.

Водночас, за даними місцевих пабліків, під ударом опинився завод "Невинномиський Азот". Внаслідок чого там виникла пожежа. Хімічне підприємство входить до групи "Єврохім" і є великим виробником азотних добрив та аміаку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Краснодарський край: влучання по нафтобазі біля аеропорту "Сочі". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4592) Удари по РФ (433)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не забуваймо - влада може робити з нами-вами сірими, що забажає!
а нам не можна рота на неї відкривати,
бо це розколює суспісьство під чяс воєнного стану!
вигодували, криворогату свиноту на свою голову....
показати весь коментар
25.07.2025 07:05 Відповісти
У вас козломордих в головах димка від вилуплення
показати весь коментар
25.07.2025 07:08 Відповісти
 
 