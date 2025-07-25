Дрони атакували Невинномиськ у Ставропольському краї РФ: зафіксовано 37 "прильотів". ВIДЕО

Вночі 25 липня серія вибухів пролунала у Невинномиську Ставропольскому краю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За інформацією місцевої влади, у Невинномиську зафіксовано 37 "прильотів". Про це повідомив мер міста Михайло Мінєнков.

Водночас, за даними місцевих пабліків, під ударом опинився завод "Невинномиський Азот". Внаслідок чого там виникла пожежа. Хімічне підприємство входить до групи "Єврохім" і є великим виробником азотних добрив та аміаку.

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