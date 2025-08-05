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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Дрони масовано атакували Ростовську область: уражено залізничну станцію "Тацинська". ВIДЕО

У ніч на 5 серпня безпілотники атакували станцію "Тацинську" в Ростовській області. Після удару виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Що саме загорілося і чи є постраждалі – поки невідомо. Влада атаку не коментувала.  Про атаку безпілотників на станцію повідомили місцеві жителі.

Зазначається, що вибухи також лунали над містами Міллерово та Біла Калитва.

Згодом в.о. губернатора Юрій Слюсар заявив про масовану повітряну атаку на Ростовську область. Він зазначив, що ППО працювала у Білій Калитві, Тацинському, Чортковському та Міллерівському районах.

Автор: 

залізниця (1550) Удари по РФ (455)


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Міллерово - це ж аеродром ростовський?
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05.08.2025 06:53 Відповісти
Якщо "влада не коментувала" удар по Тацинській - значить, він доволі ефективний, і кацапи "прикидають на пальцях", як краще відбріхуваться з приводу рівня руйнувать, збитків та втрат... Було-б добре, якби під удар потрапив ешелон з ************ чи з пальним... Однак, або відео погане, або "не туди попали - полум"я малувато і вторинної детонації не чуть...
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05.08.2025 07:23 Відповісти
"Хлопкі на фоні льогкаво задімлєнія" - от і відбрехалися!
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05.08.2025 07:34 Відповісти
 
 