Дрони масовано атакували Ростовську область: уражено залізничну станцію "Тацинська". ВIДЕО
У ніч на 5 серпня безпілотники атакували станцію "Тацинську" в Ростовській області. Після удару виникла пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Що саме загорілося і чи є постраждалі – поки невідомо. Влада атаку не коментувала. Про атаку безпілотників на станцію повідомили місцеві жителі.
Зазначається, що вибухи також лунали над містами Міллерово та Біла Калитва.
Згодом в.о. губернатора Юрій Слюсар заявив про масовану повітряну атаку на Ростовську область. Він зазначив, що ППО працювала у Білій Калитві, Тацинському, Чортковському та Міллерівському районах.
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IgorYakovlevich
показати весь коментар05.08.2025 06:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар05.08.2025 07:23 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Владислав Сварчевський
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