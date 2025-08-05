Росіянка вихваляється заробітками: "Мой идет на "сво", оформляю детей на него. Получаю 5 миллионов. Потом его там убьют. Какой же выхлоп оху#нный!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянка розповідає про "выхлоп оху#нный" від того, що її чоловік іде воювати за гроші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка каже, що тепер "заживем, на моря поедем" і сподівається на загибель свого чоловіка, щоб отримати так звані "гробові" виплати.

Увага! Ненормативна лексика!

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