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Новини Відео Гробові виплати у Росії Виплати окупантам за участь у війні
2 782 37

Росіянка вихваляється заробітками: "Мой идет на "сво", оформляю детей на него. Получаю 5 миллионов. Потом его там убьют. Какой же выхлоп оху#нный!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянка розповідає про "выхлоп оху#нный" від того, що її чоловік іде воювати за гроші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка каже, що тепер "заживем, на моря поедем" і сподівається на загибель свого чоловіка, щоб отримати так звані "гробові" виплати.

Увага! Ненормативна лексика!

Також читайте: РФ не виплачує "гробові" родичам ліквідованих окупантів з Дагестану, - ГУР МО

Автор: 

гроші (979) росія (67050) вбивство (3148)


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Топ коментарі
+9
Це капець..їй б ряху ще поголити..
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05.08.2025 17:00 Відповісти
+9
СКОТ. Просто нічого спільного з людьми
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05.08.2025 17:04 Відповісти
+8
Життя вдалося! - все і зразу!
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05.08.2025 16:57 Відповісти
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Життя вдалося! - все і зразу!
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05.08.2025 16:57 Відповісти
Це капець..їй б ряху ще поголити..
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05.08.2025 17:00 Відповісти
Ділов то! - паяльну лампу до матюгальника і красапета!
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05.08.2025 17:05 Відповісти
Та на неї ще литру керосину треба..
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05.08.2025 17:07 Відповісти
Без горючки ніяк!
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05.08.2025 17:10 Відповісти
угу, "и вылитый Володька "
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05.08.2025 17:16 Відповісти
Хрюююю
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05.08.2025 16:58 Відповісти
Там не хрю, там бараниха
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05.08.2025 17:01 Відповісти
Не хрю, а "русская система ценностей", й...б твою мать.
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05.08.2025 17:13 Відповісти
Як це - "оформлюю дітей на нього"? Там отак все робиться? Взагалі, вона себе бачила?
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05.08.2025 17:01 Відповісти
Теж страшно стало?)
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05.08.2025 17:05 Відповісти
Я в Україні, шановна, давно нічого не страшно. Але в цієї істоти теоретично можуть бути якісь дорослі діти: хтозна, раптом вона була привабливою 30-40 років тому. То як можна їх на когось "оформити" зараз?
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05.08.2025 17:08 Відповісти
Що ти тут свої висери плодиш, тварюка продажна? Прийшло тут кацапів виправдовувати? Гнида радянська? Цензор як ви цю гидоту тут терпите?
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05.08.2025 17:11 Відповісти
Бутусов воює((
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05.08.2025 17:14 Відповісти
Та ні, не хвилюйтеся, й без нього є кому банити на вимогу отих агресивних істот з двома звивинами, але в шароварах. Щойно з бану, та чи надовго? За Бутусова навпаки, було трохи легше.
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05.08.2025 17:16 Відповісти
Та знаю..а зараз 6 аків у бані..перманент..зараз знову натриндюсь..
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05.08.2025 17:20 Відповісти
А як створити другий та інші акаунти? Бо я повний профан в ай ті, ледь зміг тут зарегатися - із радянським ім'ям ((( Його можна якось змінити на скрепно-державне?
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05.08.2025 17:23 Відповісти
Тицяти Ви будете собі пальцем в дупу, я із Вами свиней не пас.
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05.08.2025 17:14 Відповісти
Я про оте. І я в Україні, шановний.

А тій швалі 20+ 30-..на сросії оті корови так всі виглядають.
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05.08.2025 17:12 Відповісти
А це так: вони жили, скоріше за все, в незареєстрованому шлюбі, діти були типу без батька - вона доїла державу на гроші типу вона мати-одиначка... Це так часто деграданти роблять і не тільки в кацапстані.
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05.08.2025 17:09 Відповісти
Знов ти? А просив не турбувати. То дізнався, що таке "Радянська Влада"? Я знаю, що цього визначення нема в жодному довіднику: прибрали фальсифікатори на кшталт тебе та Ухмана, щоб легше штовхати власну брехню. Нормальна б людина спитала в мене, а не верещала , що їй "до ср?ки".
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05.08.2025 17:12 Відповісти
Та давайте срач відкидаємо..бо влетімо..
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05.08.2025 17:22 Відповісти
шиза шизоїдна, ускладнена спадковим їпанутізмом
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05.08.2025 17:02 Відповісти
Отак само і думає наш потужний лідОр за Україну.
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05.08.2025 17:03 Відповісти
Мне кажется многие немецкие фрау тоже были в таком благодушном расположении духа где-то в 1939-44 хх годах, а потом пришёл прадедушка этой свиньи и их изнасиловал.
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05.08.2025 17:04 Відповісти
Срєпьі + трабіціонньіє ценнасті *****
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05.08.2025 17:04 Відповісти
СКОТ. Просто нічого спільного з людьми
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05.08.2025 17:04 Відповісти
Яка гидотна зажирована ряха у цієї кацапської самиці! Ця жирна свиня наростила собі вії, думала, що прикрасить свою гидотну морду. Ще її кнура-кацапа не закололи на есвео, а вона вже мріє, як буде трахатися з молодим підсвинком, якого купить за гробові! Так, це нація деградантів!
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05.08.2025 17:05 Відповісти
Може iм виплачувати гробовi вiдразу, щоб цю мразоту не рожали?
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05.08.2025 17:05 Відповісти
Кацапки найбільше зацікавлені в "війні до пабеднаго конца". Вони охоче "міняють" своїх чоловіків-алкодегенератів на гроші від *****.
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05.08.2025 17:11 Відповісти
"Єво там уб"ют - купім дом". Щоб одружитися з кацапською самицею, треба бути генетичним баобабом. А таких дерев"яних голів у кацапстані - сотні тисяч. Цеж який рівень дерадації сумління і моралі у тамтешньому прайді антропоподібних звірів !!!
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05.08.2025 17:12 Відповісти
Мразота....
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05.08.2025 17:14 Відповісти
Русская, росіянка. Це значно гірше.
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05.08.2025 17:17 Відповісти
Шось я не бачу тут коментів гандона ********** чи як він там маскуєтся та пише шо він антон стародубов? Це не твоя свиноматка неголена?
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05.08.2025 17:16 Відповісти
немає причин і сенсів в існування московії, але вона існує завдяки терору чекістів
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05.08.2025 17:22 Відповісти
На 7 ноября..дуже хочу, щоб наші по красной площадє влупили...
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05.08.2025 17:24 Відповісти
Одне слово - москалі.
Проза ''москальского битія''.
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05.08.2025 17:27 Відповісти
 
 