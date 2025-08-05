Росіянка вихваляється заробітками: "Мой идет на "сво", оформляю детей на него. Получаю 5 миллионов. Потом его там убьют. Какой же выхлоп оху#нный!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянка розповідає про "выхлоп оху#нный" від того, що її чоловік іде воювати за гроші.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка каже, що тепер "заживем, на моря поедем" і сподівається на загибель свого чоловіка, щоб отримати так звані "гробові" виплати.
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Топ коментарі
+9 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар05.08.2025 17:00 Відповісти Посилання
+9 Михайло Иляш
показати весь коментар05.08.2025 17:04 Відповісти Посилання
+8 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар05.08.2025 16:57 Відповісти Посилання
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А тій швалі 20+ 30-..на сросії оті корови так всі виглядають.
Проза ''москальского битія''.