Россиянка хвастается заработками: "Мой идет на "сво", оформляю детей на него. Получаю 5 миллионов. Потом его там убьют. Какой же выхлоп оху#нный!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой россиянка рассказывает о "выхлопе оху#нном" от того, что ее муж идет воевать за деньги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина говорит, что теперь "заживем, на моря поедем" и надеется на гибель своего мужа, чтобы получить так называемые "гробовые" выплаты.
Внимание! Ненормативная лексика!
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+18 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий05.08.2025 17:00 Ответить Ссылка
+15 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий05.08.2025 16:57 Ответить Ссылка
+14 Михайло Иляш
показать весь комментарий05.08.2025 17:04 Ответить Ссылка
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Точно дотриндюсь..
А тій швалі 20+ 30-..на сросії оті корови так всі виглядають.
Проза ''москальского битія''.
Бажаємо свиноматці пригод)))