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Новости Видео Гробовые выплаты в РФ Выплаты оккупантам за участие в войне
4 857 52

Россиянка хвастается заработками: "Мой идет на "сво", оформляю детей на него. Получаю 5 миллионов. Потом его там убьют. Какой же выхлоп оху#нный!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянка рассказывает о "выхлопе оху#нном" от того, что ее муж идет воевать за деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина говорит, что теперь "заживем, на моря поедем" и надеется на гибель своего мужа, чтобы получить так называемые "гробовые" выплаты.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также читайте: РФ не выплачивает "гробовые" родственникам ликвидированных оккупантов из Дагестана, - ГУР МО

Автор: 

деньги (934) россия (96798) убийство (6544)


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Топ комментарии
+18
Це капець..їй б ряху ще поголити..
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05.08.2025 17:00 Ответить
+15
Життя вдалося! - все і зразу!
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05.08.2025 16:57 Ответить
+14
СКОТ. Просто нічого спільного з людьми
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05.08.2025 17:04 Ответить
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Життя вдалося! - все і зразу!
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05.08.2025 16:57 Ответить
Це капець..їй б ряху ще поголити..
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05.08.2025 17:00 Ответить
Ділов то! - паяльну лампу до матюгальника і красапета!
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05.08.2025 17:05 Ответить
Та на неї ще литру керосину треба..
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05.08.2025 17:07 Ответить
Без горючки ніяк!
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05.08.2025 17:10 Ответить
угу, "и вылитый Володька "
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05.08.2025 17:16 Ответить
Хрюююю
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05.08.2025 16:58 Ответить
Там не хрю, там бараниха
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05.08.2025 17:01 Ответить
Не хрю, а "русская система ценностей", й...б твою мать.
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05.08.2025 17:13 Ответить
Як це - "оформлюю дітей на нього"? Там отак все робиться? Взагалі, вона себе бачила?
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05.08.2025 17:01 Ответить
Теж страшно стало?)
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05.08.2025 17:05 Ответить
Я в Україні, шановна, давно нічого не страшно. Але в цієї істоти теоретично можуть бути якісь дорослі діти: хтозна, раптом вона була привабливою 30-40 років тому. То як можна їх на когось "оформити" зараз?
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05.08.2025 17:08 Ответить
Що ти тут свої висери плодиш, тварюка продажна? Прийшло тут кацапів виправдовувати? Гнида радянська? Цензор як ви цю гидоту тут терпите?
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05.08.2025 17:11 Ответить
Бутусов воює((
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05.08.2025 17:14 Ответить
Та ні, не хвилюйтеся, й без нього є кому банити на вимогу отих агресивних істот з двома звивинами, але в шароварах. Щойно з бану, та чи надовго? За Бутусова навпаки, було трохи легше.
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05.08.2025 17:16 Ответить
Та знаю..а зараз 6 аків у бані..перманент..зараз знову натриндюсь..
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05.08.2025 17:20 Ответить
А як створити другий та інші акаунти? Бо я повний профан в ай ті, ледь зміг тут зарегатися - із радянським ім'ям ((( Його можна якось змінити на скрепно-державне?
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05.08.2025 17:23 Ответить
Робіть гугл пошти, через них тут реєстрації. Або тєлєга, і т.і.

Точно дотриндюсь..
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05.08.2025 17:31 Ответить
Дякую, спробую. Дай Вам Бог здоров'я та спортивного довгоріччя.
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05.08.2025 17:33 Ответить
Вас Амбер читає?)) Ню ню..кроликів розводите..
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05.08.2025 17:33 Ответить
А хто це? Бот-забанювач?
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05.08.2025 17:34 Ответить
Ні)))
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05.08.2025 17:43 Ответить
Тицяти Ви будете собі пальцем в дупу, я із Вами свиней не пас.
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05.08.2025 17:14 Ответить
Я про оте. І я в Україні, шановний.

А тій швалі 20+ 30-..на сросії оті корови так всі виглядають.
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05.08.2025 17:12 Ответить
А це так: вони жили, скоріше за все, в незареєстрованому шлюбі, діти були типу без батька - вона доїла державу на гроші типу вона мати-одиначка... Це так часто деграданти роблять і не тільки в кацапстані.
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05.08.2025 17:09 Ответить
Знов ти? А просив не турбувати. То дізнався, що таке "Радянська Влада"? Я знаю, що цього визначення нема в жодному довіднику: прибрали фальсифікатори на кшталт тебе та Ухмана, щоб легше штовхати власну брехню. Нормальна б людина спитала в мене, а не верещала , що їй "до ср?ки".
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05.08.2025 17:12 Ответить
Та давайте срач відкидаємо..бо влетімо..
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05.08.2025 17:22 Ответить
шиза шизоїдна, ускладнена спадковим їпанутізмом
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05.08.2025 17:02 Ответить
Отак само і думає наш потужний лідОр за Україну.
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05.08.2025 17:03 Ответить
Мне кажется многие немецкие фрау тоже были в таком благодушном расположении духа где-то в 1939-44 хх годах, а потом пришёл прадедушка этой свиньи и их изнасиловал.
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05.08.2025 17:04 Ответить
Срєпьі + трабіціонньіє ценнасті *****
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05.08.2025 17:04 Ответить
СКОТ. Просто нічого спільного з людьми
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05.08.2025 17:04 Ответить
Скотом називають корівку, козу які дають молоко. Ще поросяток які дають м'ясо. А це просто біосміття - тільки псує повітря. А коли здохне. лише корм для хробаків. Фу ***.
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05.08.2025 18:02 Ответить
Яка гидотна зажирована ряха у цієї кацапської самиці! Ця жирна свиня наростила собі вії, думала, що прикрасить свою гидотну морду. Ще її кнура-кацапа не закололи на есвео, а вона вже мріє, як буде трахатися з молодим підсвинком, якого купить за гробові! Так, це нація деградантів!
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05.08.2025 17:05 Ответить
Може iм виплачувати гробовi вiдразу, щоб цю мразоту не рожали?
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05.08.2025 17:05 Ответить
Кацапки найбільше зацікавлені в "війні до пабеднаго конца". Вони охоче "міняють" своїх чоловіків-алкодегенератів на гроші від *****.
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05.08.2025 17:11 Ответить
"Єво там уб"ют - купім дом". Щоб одружитися з кацапською самицею, треба бути генетичним баобабом. А таких дерев"яних голів у кацапстані - сотні тисяч. Цеж який рівень дерадації сумління і моралі у тамтешньому прайді антропоподібних звірів !!!
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05.08.2025 17:12 Ответить
Мразота....
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05.08.2025 17:14 Ответить
Русская, росіянка. Це значно гірше.
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05.08.2025 17:17 Ответить
Шось я не бачу тут коментів гандона ********** чи як він там маскуєтся та пише шо він антон стародубов? Це не твоя свиноматка неголена?
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05.08.2025 17:16 Ответить
В бані скоріш
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05.08.2025 17:49 Ответить
немає причин і сенсів в існування московії, але вона існує завдяки терору чекістів
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05.08.2025 17:22 Ответить
На 7 ноября..дуже хочу, щоб наші по красной площадє влупили...
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05.08.2025 17:24 Ответить
Одне слово - москалі.
Проза ''москальского битія''.
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05.08.2025 17:27 Ответить
По фізіономії видно що в неї постійний недотрах. Коли в жінок хронічний недотрах вони не отримують потрібну їм дозу тестостирону ї їхній організм сам починає його виробляти, звідки і вуса в жінок. 80% жінок можуть звихнутись від хронічного недотраху, ця на відео вже дуже близько до повного психічгого розладу.
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05.08.2025 17:33 Ответить
А якщо не вб'ють і він повернеться? Вона хоч уявляє, що він з нею робитиме? Особливо якщо ці одкровення побачить...
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05.08.2025 17:34 Ответить
І вона гроші вкраде..а він з чи з гранатою..чи з різаком...

Бажаємо свиноматці пригод)))
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05.08.2025 17:46 Ответить
Ці мразі одинакові, що з однієї сторони з іншої. Думаєте наших мало бігали в ТЦК, щоб забрали чоловіка або колишнього на війну?
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05.08.2025 17:39 Ответить
Ваша бігала?
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05.08.2025 17:50 Ответить
Сходи в будь який госпіталь та поспілкуйся з пораненими.Побачиш які істоти живуть в Україні.
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05.08.2025 17:56 Ответить
І ці істоти ще плодяться 🤢🤮
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05.08.2025 17:50 Ответить
 
 