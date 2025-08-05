Россиянка хвастается заработками: "Мой идет на "сво", оформляю детей на него. Получаю 5 миллионов. Потом его там убьют. Какой же выхлоп оху#нный!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянка рассказывает о "выхлопе оху#нном" от того, что ее муж идет воевать за деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина говорит, что теперь "заживем, на моря поедем" и надеется на гибель своего мужа, чтобы получить так называемые "гробовые" выплаты.

Внимание! Ненормативная лексика!

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