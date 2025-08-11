УКР
19 чоловіків, які хотіли незаконно потрапити до Словаччини, затримали на Закарпатті, - ДПСУ. ВIДЕО

Біля села Палло Закарпатської області затримали 19 громадян України, які намагалися незаконно перетнути кордон та потрапити до Словаччини.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Група реагування підрозділу прикордонників та оперативні співробітники прибули на затримання.

"Спершу затримали 18 порушників, а згодом – ще одного, який відстав від групи. Після встановлення всіх обставин їх буде притягнуто до відповідальності за вчинення правопорушення. Усі доставлені до підрозділу, триває встановлення організаторів переправлення", - зазначили там.

Держприкордонслужба ДПСУ (6313) кордон (4858) Словаччина (1168) Закарпатська область (2127) Ужгородський район (16) Палло (1)


Топ коментарі
+2
Охоронці Зе-концтабору затримали кріпаків які намагалися потрапити на волю.
показати весь коментар
11.08.2025 17:01 Відповісти
+2
Заблукали?
показати весь коментар
11.08.2025 17:02 Відповісти
+1
Майже піхотний взвод!
показати весь коментар
11.08.2025 17:00 Відповісти
Майже піхотний взвод!
показати весь коментар
11.08.2025 17:00 Відповісти
Диванний вояка???
показати весь коментар
11.08.2025 17:05 Відповісти
Судячи по прапору, ти привітався...
показати весь коментар
11.08.2025 17:11 Відповісти
По прапору хочеш ??? Пой на пуцу
показати весь коментар
11.08.2025 17:14 Відповісти
бідолашні...
показати весь коментар
11.08.2025 17:01 Відповісти
Охоронці Зе-концтабору затримали кріпаків які намагалися потрапити на волю.
показати весь коментар
11.08.2025 17:01 Відповісти
Заблукали?
показати весь коментар
11.08.2025 17:02 Відповісти
їхтамнєт
показати весь коментар
11.08.2025 17:04 Відповісти
Тренувались мабуть? Не хотіли підписувати контракт з МО непідготовленими...
показати весь коментар
11.08.2025 17:11 Відповісти
Готовий військовий підрозділ. Всіх до ТЦК і на ВЛК.
показати весь коментар
11.08.2025 17:05 Відповісти
Ти Вонючка сиди та попердюй в диван
показати весь коментар
11.08.2025 17:08 Відповісти
У вас дуже дивний особистий досвід.
показати весь коментар
11.08.2025 17:10 Відповісти
Та приходилось в житті стикатись з такими слимаками як ти..
показати весь коментар
11.08.2025 17:13 Відповісти
Слимацькому роду нема переводу.
показати весь коментар
11.08.2025 17:08 Відповісти
Ти слимаче про себе 55річного військового пенсіонера??
показати весь коментар
11.08.2025 17:11 Відповісти
Без кави в Криму ніхто нікуди не розходиться
показати весь коментар
11.08.2025 17:09 Відповісти
Захистили країну!
показати весь коментар
11.08.2025 17:10 Відповісти
Це бойове злагодження підрозділу! Просто на кордоні безпечніше, кацапи не обстрілюють іскандерами. Це майбутній елітний штурмовий підрозділ.
показати весь коментар
11.08.2025 17:16 Відповісти
треба було грязюкою вимазатись як в фільмі Хижак зі Шварцнегером. Тоді теплові прилади не засікли б
показати весь коментар
11.08.2025 17:16 Відповісти
 
 