19 чоловіків, які хотіли незаконно потрапити до Словаччини, затримали на Закарпатті, - ДПСУ. ВIДЕО

Біля села Палло Закарпатської області затримали 19 громадян України, які намагалися незаконно перетнути кордон та потрапити до Словаччини.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Група реагування підрозділу прикордонників та оперативні співробітники прибули на затримання.

"Спершу затримали 18 порушників, а згодом – ще одного, який відстав від групи. Після встановлення всіх обставин їх буде притягнуто до відповідальності за вчинення правопорушення. Усі доставлені до підрозділу, триває встановлення організаторів переправлення", - зазначили там.

Також читайте: Три доби пересувалися за онлайн-вказівками: Затримано дев’ятьох чоловіків на кордоні з Молдовою, - ДПСУ. ФОТО