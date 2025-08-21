Потяг із пальним горить в окупованому Джанкої. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані палаючі цистерни із пальним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що потяг із ПММ загорівся в тимчасово окупованому Джанкої.
А що згорить, то не украдуть!
P.S. На День Незалежності хоч міст, нарешті, зруйнуєте?