УКР
4 718 15

Потяг із пальним горить в окупованому Джанкої. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані палаючі цистерни із пальним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що потяг із ПММ загорівся в тимчасово окупованому Джанкої.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після ударів українських дронів по НПЗ уже в третьому регіоні Росії почали продавати пальне по талонах

Джанкой (66) пожежа (4406) пальне (60) Джанкойський район (1)
Топ коментарі
+9
Файно.
21.08.2025 14:49 Відповісти
+6
таке має щодня горіти а не раз на рік
21.08.2025 14:51 Відповісти
+4
не камні з неба, але теж приємно
21.08.2025 14:51 Відповісти
Дебіли не озуміють,що слід переходити на віслюкову сечу,бо вона ,сеча,не горить !!))
21.08.2025 15:49 Відповісти
Горіт камиш і кустарнік (с)
21.08.2025 14:50 Відповісти
Палати та вибухати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
21.08.2025 15:50 Відповісти
мням-мням!
21.08.2025 15:00 Відповісти
Температура курортного сезону, чималенька, московіти і їх найманці, добре прогрваються!!!
А що згорить, то не украдуть!
21.08.2025 15:00 Відповісти
21.08.2025 15:00 Відповісти
Навіть хлопок був, і десь місцями задимлєніє..
21.08.2025 15:06 Відповісти
це прылителы только фотки Фламинго .
21.08.2025 15:12 Відповісти
До речі, "фламінго", в перекладі, з португальської, "полум"яний"...
21.08.2025 15:21 Відповісти
Не фламінго, але й без них гарно.

P.S. На День Незалежності хоч міст, нарешті, зруйнуєте?
21.08.2025 15:17 Відповісти
А ******** моста?
21.08.2025 15:28 Відповісти
Крисчане,тікайте ,як швидше у Моськовські ..беня,бо незабаром буде піздно !!))
21.08.2025 15:53 Відповісти
 
 