Поезд с горючим горит в оккупированном Джанкое. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены горящие цистерны с горючим.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что поезд с ГСМ загорелся во временно оккупированном Джанкое.
Топ комментарии
+10 Иван Аверков
показать весь комментарий21.08.2025 14:49 Ответить Ссылка
+8 Sasha Yemchenko
показать весь комментарий21.08.2025 14:51 Ответить Ссылка
+5 Псамметих II
показать весь комментарий21.08.2025 14:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А що згорить, то не украдуть!
P.S. На День Незалежності хоч міст, нарешті, зруйнуєте?