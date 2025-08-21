Поезд с горючим горит в оккупированном Джанкое. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены горящие цистерны с горючим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что поезд с ГСМ загорелся во временно оккупированном Джанкое.

