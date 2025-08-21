РУС
Поезд с горючим горит в оккупированном Джанкое. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены горящие цистерны с горючим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что поезд с ГСМ загорелся во временно оккупированном Джанкое.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После ударов украинских дронов по НПЗ уже в третьем регионе России начали продавать топливо по талонам

Автор: 

Джанкой (83) пожар (6021) горючее (23) Джанкойский район (1)
Топ комментарии
Файно.
21.08.2025 14:49 Ответить
таке має щодня горіти а не раз на рік
21.08.2025 14:51 Ответить
не камні з неба, але теж приємно
21.08.2025 14:51 Ответить
Файно.
21.08.2025 14:49 Ответить
Дебіли не озуміють,що слід переходити на віслюкову сечу,бо вона ,сеча,не горить !!))
21.08.2025 15:49 Ответить
Горіт камиш і кустарнік (с)
21.08.2025 14:50 Ответить
таке має щодня горіти а не раз на рік
21.08.2025 14:51 Ответить
Палати та вибухати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
21.08.2025 15:50 Ответить
не камні з неба, але теж приємно
21.08.2025 14:51 Ответить
мням-мням!
21.08.2025 15:00 Ответить
Температура курортного сезону, чималенька, московіти і їх найманці, добре прогрваються!!!
А що згорить, то не украдуть!
21.08.2025 15:00 Ответить
21.08.2025 15:00 Ответить
Навіть хлопок був, і десь місцями задимлєніє..
21.08.2025 15:06 Ответить
це прылителы только фотки Фламинго .
21.08.2025 15:12 Ответить
До речі, "фламінго", в перекладі, з португальської, "полум"яний"...
21.08.2025 15:21 Ответить
Не фламінго, але й без них гарно.

P.S. На День Незалежності хоч міст, нарешті, зруйнуєте?
21.08.2025 15:17 Ответить
А ******** моста?
21.08.2025 15:28 Ответить
Крисчане,тікайте ,як швидше у Моськовські ..беня,бо незабаром буде піздно !!))
21.08.2025 15:53 Ответить
 
 