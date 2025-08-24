ЗСУ FPV-дроном підірвали міст у Бєлгородській області, який росіяни замінували про всяк випадок. ВIДЕО
Українській військові FPV-дроном підірвали міст у Бєлгородській області - під ним окупанти про всяк випадок поклали міни ТМ-62.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БУТУСОВ.ПЛЮС
Росіяни про всяк випадок замінували міст у Бєлгородській області, а ЗСУ про всяк випадок його підірвали.
"Грандіозна детонація складу протитанкових мін ТМ-62 в результаті влучання FPV-дрона!", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар24.08.2025 12:07 Відповісти Посилання
+7 Микола Січень #601514
показати весь коментар24.08.2025 12:30 Відповісти Посилання
+4 Тарас Тарай #585257
показати весь коментар24.08.2025 12:16 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вже один замінований ТМ-ками міст ЗСУ взірвали.
але це - інший.
орки таки дебіли !
.
«Фламінго», це крилата ракета FP-5, розроблена компанією Milanion Group зі штаб-квартирою в ОАЕ. Виробляєть в Україні. Як тобі свіжа побрехенька?
ЗЄльоний триндьож !
.
https://www.youtube.com/watch?v=ymDFAr3HDSE&list=TLPQMjEwODIwMjV8A-CNwRCbwA&index=14