ЗСУ FPV-дроном підірвали міст у Бєлгородській області, який росіяни замінували про всяк випадок. ВIДЕО

Українській військові FPV-дроном підірвали міст у Бєлгородській області - під ним окупанти про всяк випадок поклали міни ТМ-62.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БУТУСОВ.ПЛЮС

Росіяни про всяк випадок замінували міст у Бєлгородській області, а ЗСУ про всяк випадок його підірвали.

"Грандіозна детонація складу протитанкових мін ТМ-62 в результаті влучання FPV-дрона!", - ідеться в повідомленні.

