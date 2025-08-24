УКР
ЗСУ FPV-дроном підірвали міст у Бєлгородській області, який росіяни замінували про всяк випадок. ВIДЕО

Українській військові FPV-дроном підірвали міст у Бєлгородській області - під ним окупанти про всяк випадок поклали міни ТМ-62.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БУТУСОВ.ПЛЮС

Росіяни про всяк випадок замінували міст у Бєлгородській області, а ЗСУ про всяк випадок його підірвали.

"Грандіозна детонація складу протитанкових мін ТМ-62 в результаті влучання FPV-дрона!", - ідеться в повідомленні.

міст (1258) росія (67319) ЗСУ (7861) fpv-дрон (165)
Топ коментарі
+11
Бабах в квадраті!
24.08.2025 12:07 Відповісти
24.08.2025 12:07 Відповісти
+7
Свинособаки замінували про всяк випадок,а ЗЕскоти розмінували про всяк випадок..."Випадок"не забарився і поперли колони по-новому "ашвальту"...підари..
24.08.2025 12:30 Відповісти
24.08.2025 12:30 Відповісти
+4
Денацифікації моста)
24.08.2025 12:16 Відповісти
24.08.2025 12:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Бабах в квадраті!
24.08.2025 12:07 Відповісти
24.08.2025 12:07 Відповісти
у кубі !
вже один замінований ТМ-ками міст ЗСУ взірвали.
але це - інший.

орки таки дебіли !

.
24.08.2025 13:21 Відповісти
24.08.2025 13:21 Відповісти
Денацифікації моста)
24.08.2025 12:16 Відповісти
24.08.2025 12:16 Відповісти
Операція "Кооперація".
24.08.2025 12:18 Відповісти
24.08.2025 12:18 Відповісти
І шо з іблом, руSSня?
24.08.2025 12:19 Відповісти
24.08.2025 12:19 Відповісти
Та й таке, чому добру пропадати?...
24.08.2025 12:21 Відповісти
24.08.2025 12:21 Відповісти
це вже другий міст на росії, підірваний fpv-дроном. Зараз кацапи терміно розміновують інші мости, тому є шанс заскочити ще і команду з розмінування.
24.08.2025 12:25 Відповісти
24.08.2025 12:25 Відповісти
Був міст у кацапів і зник
24.08.2025 12:27 Відповісти
24.08.2025 12:27 Відповісти
Свинособаки замінували про всяк випадок,а ЗЕскоти розмінували про всяк випадок..."Випадок"не забарився і поперли колони по-новому "ашвальту"...підари..
24.08.2025 12:30 Відповісти
24.08.2025 12:30 Відповісти
хай усе замінують кацапорилі
24.08.2025 12:32 Відповісти
24.08.2025 12:32 Відповісти
ці події більше місяця. давай свіжу побрехеньку про фламінго.
24.08.2025 12:35 Відповісти
24.08.2025 12:35 Відповісти
"побрехеньку про фламінго" - це ти круто загнув, телепень.
«Фламінго», це крилата ракета FP-5, розроблена компанією Milanion Group зі штаб-квартирою в ОАЕ. Виробляєть в Україні. Як тобі свіжа побрехенька?
24.08.2025 13:07 Відповісти
24.08.2025 13:07 Відповісти
поки не буде застосування, це фламінго з розряду пекла, рути і т.д., себто, -

ЗЄльоний триндьож !

.
24.08.2025 13:23 Відповісти
24.08.2025 13:23 Відповісти
Зробити ракету з "нуля" набагато важче ніж організувати остаточне складання з машинокомплектів.
24.08.2025 13:53 Відповісти
24.08.2025 13:53 Відповісти
Подивись це відео:

https://www.youtube.com/watch?v=ymDFAr3HDSE&list=TLPQMjEwODIwMjV8A-CNwRCbwA&index=14
24.08.2025 14:00 Відповісти
24.08.2025 14:00 Відповісти
⚡️Канада виділяє $1 млрд на дрони, ********** та бронетехніку для України, - повідомив прем'єр Карні
24.08.2025 12:37 Відповісти
24.08.2025 12:37 Відповісти
От би і кремль, замінували б, про всяк випадок...
24.08.2025 12:47 Відповісти
24.08.2025 12:47 Відповісти
Це не ми, це ви самі!
24.08.2025 13:54 Відповісти
24.08.2025 13:54 Відповісти
большой бадабум
24.08.2025 14:10 Відповісти
24.08.2025 14:10 Відповісти
 
 