Оператори зенітних дронів знищили сім ворожих БПЛА - два "Supercam", два "Zala", дві "Молнии" та один "Ланцет". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота операторів зенітних дронів сил ППО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксоване знищення семи ворожих безпілотників.

"Ще 7 російських дронів збили Сили ППО! У ворога тепер нема 2 Supercam, 2 Zala, Ланцета та 2 Молнії", - йдеться у коментарі до публікації.

