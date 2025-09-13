Бійці полку "Скеля" зачистили від окупантів село Філія в Дніпропетровській області. ВIДЕО
Військові полку "Скеля" звільнили від російських диверсантів населений пункт Філія на адміністративному кордоні Дніпропетровської області.
Про це у відео повідомив 425-ий окремий штурмовий полк "Скеля", інформує Цензор.НЕТ.
Військові розповіли, що російські диверсанти пробралися в село з метою провести "піар-акцію" - вивісити свій прапор на одному з будинків.
Завдання бійців Скелі полягало в знищенні ДРГ та поверненні українського прапора на місце. Як розповів командир батальйону "Шквал" з позивним "Собор", на зачистку села від російських диверсантів вирушили дві групи українських бійців, які придушували ворога зі стрілецької зброї та гранатами.
Під час повернення з бойового завдання одна зі штурмових груп знову вступила в бій із загарбниками, знищивши одного окупанта.
У результаті боїв було звільнене село Філія, яке перебувало під контролем російських окупантів. Над населеним пунктом замайорів український прапор.
Наразі у населеному пункті тривають стабілізаційні заходи.
