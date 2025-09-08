УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10442 відвідувача онлайн
Новини Деокупація населених пунктів
2 120 6

Воїни 425 штурмового полку "Скеля" повністю взяли під контроль село Зарічне на Донеччині, - Генштаб. ВIДЕО

Воїни 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю взяли під контроль населений пункт Зарічне на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Силами 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині. Слава Україні!", - зауважили у Генштабі.

Більше інформації щодо визволення села Зарічного на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони зачистили від окупантів населений пункт на Добропільському напрямку, - ОСУВ "Дніпро"

Автор: 

Генштаб ЗС (7218) Донецька область (9515) Краматорський район (655) Зарічне (30) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна новина...
показати весь коментар
08.09.2025 07:55 Відповісти
Героям слава! Ви ж наші котики!
показати весь коментар
08.09.2025 08:01 Відповісти
Герої!
показати весь коментар
08.09.2025 08:01 Відповісти
Дякую ! Слава ЗСУ !
показати весь коментар
08.09.2025 08:31 Відповісти
"Сили Оборони України зачистили у Володимирівці, відкинули противника поблизу Разіного, Золотого Колодязя та у Новоторецькому".
показати весь коментар
08.09.2025 08:47 Відповісти
ми наступаємо і ворог біжить біжить біжить
показати весь коментар
08.09.2025 08:48 Відповісти
 
 