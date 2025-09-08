Воїни 425 штурмового полку "Скеля" повністю взяли під контроль село Зарічне на Донеччині, - Генштаб. ВIДЕО
Воїни 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю взяли під контроль населений пункт Зарічне на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Силами 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині. Слава Україні!", - зауважили у Генштабі.
Більше інформації щодо визволення села Зарічного на цю хвилину не відомо.
