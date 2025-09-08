РУС
Новости Деоккупация населенных пунктов
Воины 425 штурмового полка "Скала" полностью взяли под контроль село Заречное в Донецкой области, - Генштаб. ВИДЕО

Воины 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взяли под контроль населенный пункт Заречное в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Силами 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области. Слава Украине!", - отметили в Генштабе.

Больше информации об освобождении села Заречное на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны зачистили от оккупантов населенный пункт на Добропольском направлении, - ОСУВ "Днепр"

Автор: 

Генштаб ВС (6913) Донецкая область (10692) Краматорский район (647) Заречное (29) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (11)
Гарна новина...
08.09.2025 07:55 Ответить
Героям слава! Ви ж наші котики!
08.09.2025 08:01 Ответить
Герої!
08.09.2025 08:01 Ответить
Дякую ! Слава ЗСУ !
08.09.2025 08:31 Ответить
"Сили Оборони України зачистили у Володимирівці, відкинули противника поблизу Разіного, Золотого Колодязя та у Новоторецькому".
08.09.2025 08:47 Ответить
ми наступаємо і ворог біжить біжить біжить
08.09.2025 08:48 Ответить
Слава ЗСУ!!! А у deep state знов язик в дупі? Мабуть це для них погана новина! Краще за кац@ кі м² ,,строчити"!!
08.09.2025 09:47 Ответить
08.09.2025 11:07 Ответить
 
 