Воины 425 штурмового полка "Скала" полностью взяли под контроль село Заречное в Донецкой области, - Генштаб. ВИДЕО
Воины 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взяли под контроль населенный пункт Заречное в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Силами 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области. Слава Украине!", - отметили в Генштабе.
Больше информации об освобождении села Заречное на эту минуту не известно.
