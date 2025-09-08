Воины 425 штурмового полка "Скала" полностью взяли под контроль село Заречное в Донецкой области, - Генштаб. ВИДЕО

Воины 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взяли под контроль населенный пункт Заречное в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Силами 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области. Слава Украине!", - отметили в Генштабе.

Больше информации об освобождении села Заречное на эту минуту не известно.

