"Верховна Трійця": нардеп Железняк прокоментував обкладинку та статтю НВ про те, хто реально керує країною. ВIДЕО

Народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк прокоментував матеріал та обкладинку видання НВ, де йшлося про те, хто, на думку журналістів, реально керує країною, та спростував деякі твердження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал нардепа.

Железняк зазначив, що сама стаття йому не сподобалась через декілька причин. Зокрема, у матеріалі багато оціночних суджень, людей, які абсолютно не дотичні до влади.

"Враховуючи те, що наша влада зараз закрита, мало спілкування з медіа, відверто мало людей, навіть всередині оцієї владної команди, якщо так її можна назвати, розуміє, що відбувається на четвертому поверху Банкової, а це єдиний центр прийняття рішень, то все інше це домисли", - зазначив нардеп.

Та додав, що у матеріалі є коментарі від людей, які не те що не дотичні до влади, а є не частиною команди. Крім того, у статті є багато посилань на "слугу народу"

"Слуга народу" абсолютно ніфіга не знає, як відбуваються зараз процеси в їх владі. Ну, давайте відверто говорити, більшість інформацій вони отримують з мого телеграм-каналу або з ютюб-каналу. Починаючи від кадрових призначень і закінчуючи просто тим, що ми будемо голосувати в Раді", - наголосив Железняк.

До того ж нардеп зазначив, що нічого нового зі статті не дізнався. Проте матеріал дає можливість систематизувати те, що зараз є у владі.

Більш детальну думку нардеп Железняк озвучив у відео.