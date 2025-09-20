"Верховная Троица": нардеп Железняк прокомментировал обложку и статью НВ о том, кто реально руководит страной. ВИДЕО
Народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк прокомментировал материал и обложку издания НВ, где говорилось о том, кто, по мнению журналистов, реально руководит страной, и опроверг некоторые утверждения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ютуб-канал нардепа.
Железняк отметил, что сама статья ему не понравилась по нескольким причинам. В частности, в материале много оценочных суждений людей, которые абсолютно не касаются власти.
"Учитывая то, что наша власть сейчас закрыта, мало общения с медиа, откровенно мало людей, даже внутри этой властной команды, если так ее можно назвать, понимает, что происходит на четвертом этаже Банковой, а это - единственный центр принятия решений, то все остальное - домыслы", - отметил нардеп.
И добавил, что в материале есть комментарии от людей, которые не то что не касаются власти, а являются не частью команды. Кроме того, в статье есть много ссылок на "слугу народа".
"Слуга народа" абсолютно нифига не знает, как происходят сейчас процессы в их власти. Ну, давайте откровенно говорить, большинство информации они получают из моего телеграм-канала или из ютюб-канала. Начиная от кадровых назначений и заканчивая просто тем, что мы будем голосовать в Раде", - подчеркнул Железняк.
К тому же, нардеп отметил, что ничего нового из статьи не узнал. Однако материал дает возможность систематизировать то, что сейчас есть во власти.
Более подробное мнение нардеп Железняк озвучил в видео.
Зеленський з приблудами95, це керована тряпчана лялька, на руках зрадників ригоАНАЛІВ та х пом#чників!! Вагнерівці, це давно доказали!
Армія! Мова! Віра!! Слава Україні!!