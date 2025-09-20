РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7564 посетителя онлайн
Новости Видео
5 043 10

"Верховная Троица": нардеп Железняк прокомментировал обложку и статью НВ о том, кто реально руководит страной. ВИДЕО

Народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк прокомментировал материал и обложку издания НВ, где говорилось о том, кто, по мнению журналистов, реально руководит страной, и опроверг некоторые утверждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ютуб-канал нардепа.

Железняк отметил, что сама статья ему не понравилась по нескольким причинам. В частности, в материале много оценочных суждений людей, которые абсолютно не касаются власти.

"Учитывая то, что наша власть сейчас закрыта, мало общения с медиа, откровенно мало людей, даже внутри этой властной команды, если так ее можно назвать, понимает, что происходит на четвертом этаже Банковой, а это - единственный центр принятия решений, то все остальное - домыслы", - отметил нардеп.

И добавил, что в материале есть комментарии от людей, которые не то что не касаются власти, а являются не частью команды. Кроме того, в статье есть много ссылок на "слугу народа".

"Слуга народа" абсолютно нифига не знает, как происходят сейчас процессы в их власти. Ну, давайте откровенно говорить, большинство информации они получают из моего телеграм-канала или из ютюб-канала. Начиная от кадровых назначений и заканчивая просто тем, что мы будем голосовать в Раде", - подчеркнул Железняк.

К тому же, нардеп отметил, что ничего нового из статьи не узнал. Однако материал дает возможность систематизировать то, что сейчас есть во власти.

Более подробное мнение нардеп Железняк озвучил в видео.

Автор: 

Зеленский Владимир (21968) Железняк Ярослав (468)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Те що ця нікчемна влада україноненависницька це факт. ГУНДОСОМУ і ДЕРМАКУ пожиттево
показать весь комментарий
20.09.2025 11:02 Ответить
+9
Зесрань негодує
показать весь комментарий
20.09.2025 11:14 Ответить
+4
Всю інфу вони отримують від мене - від скромності не помре
показать весь комментарий
20.09.2025 11:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Те що ця нікчемна влада україноненависницька це факт. ГУНДОСОМУ і ДЕРМАКУ пожиттево
показать весь комментарий
20.09.2025 11:02 Ответить
Алаверды, браття і сестри!
показать весь комментарий
20.09.2025 11:08 Ответить
Зесрань негодує
показать весь комментарий
20.09.2025 11:14 Ответить
Всю інфу вони отримують від мене - від скромності не помре
показать весь комментарий
20.09.2025 11:22 Ответить
Чось на цій фотці зробили Зе найвищим... Хоч насправді вони, а не він приймає всі рішення...
показать весь комментарий
20.09.2025 11:30 Ответить
Країною керують з Монако,в тут фунти медійні на посадах.
показать весь комментарий
20.09.2025 11:53 Ответить
Тільки не так поставили, у центрі має бути дєрьмак, а решта двоє на підтанцьовці
показать весь комментарий
20.09.2025 12:04 Ответить
Це така велика НЕтаємниця, для усіх Українців з 2019 року!!
Зеленський з приблудами95, це керована тряпчана лялька, на руках зрадників ригоАНАЛІВ та х пом#чників!! Вагнерівці, це давно доказали!
Армія! Мова! Віра!! Слава Україні!!
показать весь комментарий
20.09.2025 12:16 Ответить
 
 