В окупованому Сєверодонецьку дрон влучив у військову вантажівку на автозаправці. ВIДЕО
В окупованому Сєверодонецьку БПЛА влучив у військову вантажівку, яка перебувала на заправці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі із місця події видно, що вантажівка охоплена вогнем, а поблизу видно пожежний автомобіль.
Так і хочеться крикнути: - Доколє ???