В окупованому Сєверодонецьку дрон влучив у військову вантажівку на автозаправці. ВIДЕО

В окупованому Сєверодонецьку БПЛА влучив у військову вантажівку, яка перебувала на заправці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі із місця події видно, що вантажівка охоплена вогнем, а поблизу видно пожежний автомобіль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Навколо окупованого Сєверодонецька тривають лісові пожежі: У рашистів не вистачає засобів для гасінна

АЗС (1906) пожежа (4425) Сєверодонецьк (508) дрони (5646)
І це прекрасно
22.09.2025 14:32 Відповісти
Нікак, чего московіти, хотят запаліть, Абдула????
22.09.2025 14:34 Відповісти
Там ще й наша заправка залишилась цілою?
22.09.2025 14:37 Відповісти
Напис на заправці «Запрошуємо в спа салон».
22.09.2025 14:39 Відповісти
А для чого кацапи своїми дронами підпалюють свої авто!?
Так і хочеться крикнути: - Доколє ???
22.09.2025 15:02 Відповісти
 
 