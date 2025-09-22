В окупованому Сєверодонецьку дрон влучив у військову вантажівку на автозаправці. ВIДЕО

В окупованому Сєверодонецьку БПЛА влучив у військову вантажівку, яка перебувала на заправці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі із місця події видно, що вантажівка охоплена вогнем, а поблизу видно пожежний автомобіль.

