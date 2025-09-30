Бійці "Nemesis" знищили чотири північнокорейські артилерійські установки. ВIДЕО

Бійці 412-го полку "Nemesis" Сил безпілотних систем знищили північнокорейські самохідні артилерійські установки "Коксан" на Луганщині та Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, влучними скидами з безпілотників українські військові розгромили три ворожі установки, а одну САУ окупантів знешкоджено у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

"САУ "Коксан" - це північнокорейська 170-мм установка, яка входить до числа найбільш далекобійних артсистем у світі", - повідомляють бійці під відео.

