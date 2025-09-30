УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9531 відвідувач онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
2 213 4

Бійці "Nemesis" знищили чотири північнокорейські артилерійські установки. ВIДЕО

Бійці 412-го полку "Nemesis" Сил безпілотних систем знищили північнокорейські самохідні артилерійські установки "Коксан" на Луганщині та Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, влучними скидами з безпілотників українські військові розгромили три ворожі установки, а одну САУ окупантів знешкоджено у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

"САУ "Коксан" - це північнокорейська 170-мм установка, яка входить до числа найбільш далекобійних артсистем у світі", - повідомляють бійці під відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Азов" нищить ворожі безпілотники "FPV-дробовиком". ВIДЕО

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

безпілотник (4965) знищення (8346) Запорізька область (4131) САУ (243) Луганська область (4938) 412 полк Nemesis СБС (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Доповіли, все чітко.
показати весь коментар
30.09.2025 19:10 Відповісти
Красунчеки
показати весь коментар
30.09.2025 19:30 Відповісти
Да, натворив ділов 18650 Li-Ion.
показати весь коментар
30.09.2025 19:39 Відповісти
Це знову доводить що не треба допомогати комуністичним режимам скільки корейців жило в Україні де хто залишився інші поїхали щоб прийти вбивать нас за нашу гостинність
показати весь коментар
30.09.2025 19:39 Відповісти
 
 