Бійці "Nemesis" знищили чотири північнокорейські артилерійські установки. ВIДЕО
Бійці 412-го полку "Nemesis" Сил безпілотних систем знищили північнокорейські самохідні артилерійські установки "Коксан" на Луганщині та Запоріжжі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, влучними скидами з безпілотників українські військові розгромили три ворожі установки, а одну САУ окупантів знешкоджено у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.
"САУ "Коксан" - це північнокорейська 170-мм установка, яка входить до числа найбільш далекобійних артсистем у світі", - повідомляють бійці під відео.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Pol Chopa #550667
показати весь коментар30.09.2025 19:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
warvik war
показати весь коментар30.09.2025 19:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Алекс Алекс #551835
показати весь коментар30.09.2025 19:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Serg Oberemok
показати весь коментар30.09.2025 19:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль