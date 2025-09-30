"Азов" нищить ворожі безпілотники "FPV-дробовиком". ВIДЕО
Бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 12-ї бригади "Азов" збивають ворожі безпілотники "FPV-дробовиком" на Торецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дронарі знищили щонайменше десяток дронів окупантів, зокрема "Молнії", "Ланцети", "Гербери", "Зали", FPV-дрони та інші БпЛА.
"Тепер оператор не лише мінусує ворожий борт на відстані. Цей метод ураження економить цінні зенітні FPV-дрони для дорожчих і складніших цілей", - повідомляють бійці у своєму телеграм-каналі.
Слава Азову!
