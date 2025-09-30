"Азов" уничтожает вражеские беспилотники "FPV-дробовиком". ВИДЕО
Бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 12-й бригады "Азов" сбивают вражеские беспилотники "FPV-дробовиком" на Торецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дронари уничтожили по меньшей мере десяток дронов оккупантов, в частности "Молнии", "Ланцеты", "Герберы", "Залы", FPV-дроны и другие БпЛА.
"Теперь оператор не только минусует вражеский борт на расстоянии. Этот метод поражения экономит ценные зенитные FPV-дроны для более дорогих и сложных целей", - сообщают бойцы в своем телеграм-канале.
Слава Азову!
.