"Азов" уничтожает вражеские беспилотники "FPV-дробовиком". ВИДЕО

Бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 12-й бригады "Азов" сбивают вражеские беспилотники "FPV-дробовиком" на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дронари уничтожили по меньшей мере десяток дронов оккупантов, в частности "Молнии", "Ланцеты", "Герберы", "Залы", FPV-дроны и другие БпЛА.

"Теперь оператор не только минусует вражеский борт на расстоянии. Этот метод поражения экономит ценные зенитные FPV-дроны для более дорогих и сложных целей", - сообщают бойцы в своем телеграм-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон попадает во вражеский легкий вездеход вблизи Покровска. ВИДЕО

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!