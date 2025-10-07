Родина співробітника львівського БЕБ Мудя стала міліонерами, - ЗМІ. ВIДЕО

Журналісти Української правди зняли матеріал про колишнього начальника оперативного управління БЕБ у Львівській області Романа Мудя, якого тамтешні правоохоронці називали неформальним куратором роботи відомства всієї області.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів журналіст Михайло Ткач, цей співробітник БЕБ на початку повномасштабного вторгнення Росії розлучився з дружиною-мільйонеркою. Мешкає у маєтку, який належить батьку. Діти співробітника також заробляють мільйони.

"А товариш співробітника – відомий бізнесмен Григорій Козловський. Той самий Козловський, який, очевидно, за збігом обставин і за численними свідченнями правоохоронців і фактами, оприлюдненими в журналістських розслідуваннях, може мати напрочуд успішний тіньовий тютюновий бізнес", - ідеться в матеріалі.

Коли журналісти УП приїхали до Львова у травні перевірити цю інформацію, за знімальною групою, почали стежити всі місцеві правоохоронні органи, буквально заблокувавши роботу.

За інформацією УП, Роман Мудь звільнився з БЕБ у вересні цього року.

