1 848 15

Родина співробітника львівського БЕБ Мудя стала міліонерами, - ЗМІ. ВIДЕО

Журналісти Української правди зняли матеріал про колишнього начальника оперативного управління БЕБ у Львівській області Романа Мудя, якого тамтешні правоохоронці називали неформальним куратором роботи відомства всієї області.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів журналіст Михайло Ткач, цей співробітник БЕБ на початку повномасштабного вторгнення Росії розлучився з дружиною-мільйонеркою. Мешкає у маєтку, який належить батьку. Діти співробітника також заробляють мільйони.

"А товариш співробітника – відомий бізнесмен Григорій Козловський. Той самий Козловський, який, очевидно, за збігом обставин і за численними свідченнями правоохоронців і фактами, оприлюдненими в журналістських розслідуваннях, може мати напрочуд успішний тіньовий тютюновий бізнес", - ідеться в матеріалі.

Коли журналісти УП приїхали до Львова у травні перевірити цю інформацію, за знімальною групою, почали стежити всі місцеві правоохоронні органи, буквально заблокувавши роботу.

За інформацією УП, Роман Мудь звільнився з БЕБ у вересні цього року.

Автор: 

Львів (3163) Ткач Михайло (143) Бюро економічної безпеки (749) Львівська область (2585)
+14
Призвіще саме за себе каже. В принципі цим призвіщем можна назвати всю так звану правоохоронну систему України.
показати весь коментар
07.10.2025 17:44 Відповісти
+11
кому війна - а кому мати рідна, особливо усіляким мудям
показати весь коментар
07.10.2025 17:45 Відповісти
+10
Хорошу людину мудьом не назвуть.
Вміли в давнину давати прізвиська, так би мовити - навіки.
показати весь коментар
07.10.2025 17:55 Відповісти
кому війна - а кому мати рідна, особливо усіляким мудям
показати весь коментар
07.10.2025 17:45 Відповісти
ЗЕлені тварюки розмножуються.
показати весь коментар
07.10.2025 17:45 Відповісти
Ця тварюка орудує вже майже чверть століття, тож вказаний колір зовсім недоречний.
показати весь коментар
07.10.2025 17:55 Відповісти
Призвіще саме за себе каже. В принципі цим призвіщем можна назвати всю так звану правоохоронну систему України.
показати весь коментар
07.10.2025 17:45 Відповісти
ЗаБЕБали Україну муді
показати весь коментар
07.10.2025 17:50 Відповісти
найгірше це що наступних виборах оця вся братія буде кігті рвати і землю гризти за єрмакозела, якщо вибори будуть колись
показати весь коментар
07.10.2025 17:52 Відповісти
Хорошу людину мудьом не назвуть.
Вміли в давнину давати прізвиська, так би мовити - навіки.
показати весь коментар
07.10.2025 17:55 Відповісти
"Свідчення зрілості антикорупційної системи України", - САП і Європейська прокуратура підписали Меморандум про співпрацю Джерело: https://censor.net/ua/n3578359

і які результати?
ніяких!
показати весь коментар
07.10.2025 17:55 Відповісти
«НаМУДЯЧИЛИ» від душі і з фанатизмом, як і навчали «з доброчесністю»?? Родичі упаковані, а він як був держслужбовець - злидня з грамотою на посаді, так і далі, очима лупає, ріками хапає, і далі, все бореться, бореться, бореться….
Тепер, чергові від «портновських» на посадах, трішки грошенят підзароблять на «слідстві»…
Аброхамій, мабуть і «листа жалістного» змантулить, з підписами з ВРУ??
показати весь коментар
07.10.2025 18:00 Відповісти
Нічого не поробиш- така посада.
показати весь коментар
07.10.2025 18:14 Відповісти
пан Козловський є призовного віку, (діти то вже сїбались), чому потріот не в окопі???
показати весь коментар
07.10.2025 18:19 Відповісти
Не, ну а шо йому ще робити?
З таким призвіщем...
показати весь коментар
07.10.2025 18:43 Відповісти
хто б непереміг в цій страшній війні, але, при любому розкладі життя в цьому гондурасі не буде, бо, все зїсть корупція і байдужість попересічаних !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
07.10.2025 18:53 Відповісти
 
 