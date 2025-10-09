Росіяни атакували Костянтинівку: одна людина загинула, ще чотири поранені, пошкоджено Свято-Успенську церкву. ВIДЕО

Сьогодні, 9 жовтня, російські війська вчергове завдали ударів по Костянтинівці в Донецькій області, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог не припиняє обстрілів Костянтинівки: сьогодні 1 людина загинула, ще 4 сьогодні отримали поранення. Ворог поцілив у звичайне цивільне авто fpv-дроном.



Російські окупанти цілеспрямовано б’ють по цивільним - не залишайтеся під загрозою. Евакуюйтеся - це питання безпеки і життя", - зазначив Філашкін.

Він наголосив, що евакуація з Костянтинівської громади відбувається у надзвичайно складних умовах. Також він опублікував відео, на якому співробітники місцевої військової адміністрації вивозять поранених з міста на броньованому транспорті.

За даними начальника Костянтинівської МВА Сергія Горбунова, у місті внаслідок обстрілу ударним FPV-дроном пошкоджено фасад Свято-Успенської церкви.