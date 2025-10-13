Серебрянський ліс: українські бійці показали яму, заповнену трупами окупантів. ВIДЕО 18+

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади ударними дронами нищать ворога в Серебрянському лісі на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок бойової роботи було ліквідовано понад два десятки військових РФ, які ховались у лісі, розбитих будівлях, на дорозі та відкритій місцевості.

Українські бійці показали й так звану "братську могилу окупантів" - яму, заповнену трупами вбитих загарбників.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

