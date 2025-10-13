УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4907 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів
1 737 8

Серебрянський ліс: українські бійці показали яму, заповнену трупами окупантів. ВIДЕО 18+

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади ударними дронами нищать ворога в Серебрянському лісі на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок бойової роботи було ліквідовано понад два десятки військових РФ, які ховались у лісі, розбитих будівлях, на дорозі та відкритій місцевості.

Українські бійці показали й так звану "братську могилу окупантів" - яму, заповнену трупами вбитих загарбників.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також: 3 укриття та переправа ворожих сил ліквідовані: бойова робота 5-ї ОШБр. ВIДЕО

армія рф (19043) знищення (8460) ЗСУ (8003) дрони (6016) 63 ОМБр (130) Луганська область (4945)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"******** могила"
показати весь коментар
14.10.2025 00:06 Відповісти
Чий Крим?
показати весь коментар
14.10.2025 00:10 Відповісти
скажи паляниця 🤣
показати весь коментар
14.10.2025 00:16 Відповісти
І це все загинуло за зморщену дупу пуйла
показати весь коментар
14.10.2025 00:18 Відповісти
за рубець від піськи пуйла до яєць
показати весь коментар
14.10.2025 00:23 Відповісти
Каzапня "відпочиває".
показати весь коментар
14.10.2025 00:30 Відповісти
хорошая охота!
показати весь коментар
14.10.2025 00:40 Відповісти
 
 