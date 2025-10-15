Українські розвідники із засідки "задвохсотили" чотирьох окупантів. ВIДЕО 18+

Українські розвідники ліквідували чотирьох окупантів на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни знищили росіян після успішно влаштованої засідки.

"Українські розвідники збирають трофеї з чотирьох ліквідованих російських десантників після успішної засідки. Запорізький напрямок фронту", - зазначається у коментарі до відео.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

