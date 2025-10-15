Українські розвідники із засідки "задвохсотили" чотирьох окупантів. ВIДЕО 18+
Українські розвідники ліквідували чотирьох окупантів на запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни знищили росіян після успішно влаштованої засідки.
"Українські розвідники збирають трофеї з чотирьох ліквідованих російських десантників після успішної засідки. Запорізький напрямок фронту", - зазначається у коментарі до відео.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Пильнуймо за діями приблуд95!!
Ну чому ж ,"никто"? Вже крім вас близько 1,1 млн кацапів попали під кіздюліну! І ще попадуть!
Щодня українці вбивають від 900 до 1200 руzкіх.
Кількість убитих рузкіх щодня зростає.
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Слава Птахам Мадяра!