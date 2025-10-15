УКР
Українські розвідники із засідки "задвохсотили" чотирьох окупантів. ВIДЕО 18+

Українські розвідники ліквідували чотирьох окупантів на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни знищили росіян після успішно влаштованої засідки

"Українські розвідники збирають трофеї з чотирьох ліквідованих російських десантників після успішної засідки. Запорізький напрямок фронту", - зазначається у коментарі до відео.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Пильнуймо за діями приблуд95!!
15.10.2025 11:17 Відповісти
А ближче пильнувати не можна, тільки з Австрії?
15.10.2025 11:53 Відповісти
так ты дружок тоже не из Украины наблюдаешь!
15.10.2025 12:19 Відповісти
Обілетили
15.10.2025 11:18 Відповісти
І оквартирили...
15.10.2025 12:00 Відповісти
Дивакуваті кацапи, притягли тряпку з написом. - Никто, кроме нас -
Ну чому ж ,"никто"? Вже крім вас близько 1,1 млн кацапів попали під кіздюліну! І ще попадуть!
15.10.2025 11:31 Відповісти
Утилізація руzкіх уйобків у промислових масштабах -- улюблене заняття українців.
Щодня українці вбивають від 900 до 1200 руzкіх.
Кількість убитих рузкіх щодня зростає.
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Слава Птахам Мадяра!
15.10.2025 11:57 Відповісти
А надо было сидеть на болотах и квакать, расея, расея так нет, решили деньжат заработать, от и заработали...
15.10.2025 12:31 Відповісти
 
 