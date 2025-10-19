УКР
Мінус 100 ворожих БпЛА: робота полку безпілотних систем "Рарог". ВIДЕО

Оператори 427-го полку безпілотних систем "Рарог" відзвітували про знищення 100 російських безпілотників.

Кадри бойової роботи військові опублікували у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Те, що колись здавалося нереальним, стало нашою естетикою буття. Мінус 100 ворожих БпЛА — збережені люди, позиції, міста. Робота - ППО Рарогу", - сказано у повідомленні.

І
показати весь коментар
19.10.2025 21:13 Відповісти
А можна 1 екіпаж пілотів на пару днів відрядити на північ?
Тут ворожі дрони літають як в себе вдома!
показати весь коментар
19.10.2025 21:14 Відповісти
Що заважає нам робити такі ж молнії,- ********* із гівна і палиць, але як дошкуляє на фронті!!!
показати весь коментар
19.10.2025 21:37 Відповісти
 
 