ССО знищили місце зосередження двох бригад РФ на Покровському напрямку. ВIДЕО

Підрозділи Сил спеціальних операцій знищили місце накопичення особового складу 51 армії РФ на Покровському напрямку.

Відео воїни оприлюднили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

У будівлі в селі Затишок (Покровський район) зосередився контингент 1-ї ОМСБр та 9-ї ОМСБр російських окупантів.

Ворог накопичував сили під прикриттям погодних умов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ССО уразили нафтобазу "Гвардійська" в окупованому Криму. ВIДЕО

"Перед угрупуваннями 51-ої армії рф стоїть завдання оточення з півночі Покровсько-Мирноградської агломерації.



Попри несприятливі погодні умови дрони ССО успішно досягли цілі. Дані про втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Український боєць знищив російський FPV-дрон "ждун" прямо з багі. ВIДЕО