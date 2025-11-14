ССО знищили місце зосередження двох бригад РФ на Покровському напрямку. ВIДЕО
Підрозділи Сил спеціальних операцій знищили місце накопичення особового складу 51 армії РФ на Покровському напрямку.
Відео воїни оприлюднили у Telegram.
У будівлі в селі Затишок (Покровський район) зосередився контингент 1-ї ОМСБр та 9-ї ОМСБр російських окупантів.
Ворог накопичував сили під прикриттям погодних умов.
"Перед угрупуваннями 51-ої армії рф стоїть завдання оточення з півночі Покровсько-Мирноградської агломерації.
Попри несприятливі погодні умови дрони ССО успішно досягли цілі. Дані про втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Вони, і по цей день, так «переймаються долелею» України на словах, після того, як відверто нагадили Україні, своїми діями на посадах!! Московитів це не турбувало!! Паскуди і тепер пенсії, отримують за свій злочин проти України, «заслужену пенсію»!!
Хайп- однозначно.
2 бригади - це 8-12 тис особового складу, 6 - кп рівня бригади, 10-12 кп рівня батальйон- дивізіон, 300+ БТ техніки, до 140 артсистем і Ще стільки ж мінометів. Хай ЩЕ 2 роти БПЛа (8-10) розрахунків.
Замполіти і ТУПІ ІПсО - ІДІТЬ ЛІСОМ!!!
Притомні - читайте притомних - хайпожери - ШЛІТЬ на хутор тупі язики(((
Кудись попали. Це успіх.