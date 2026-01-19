Дрони 63-ї бригади знищили 100 окупантів на Лиманському напрямку
Українські дронарі знищили роту російських військових на Лиманському напрямку Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах зафіксовано бойову роботу бійців 63-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу.
Ударні безпілотники завдали потужних ударів по місцях дислокації противника.
Внаслідок нальотів було ліквідовано 100 окупантів.
