Воїни 53-ї ОМБр знищили стрілецьким вогнем засідку ворожих дронів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Українські захисники 53-ї окремої механізованої бригади знищили засідку ворожих дронів-"ждунів" під час руху автівкою у смузі відповідальності Третього армійського корпусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці оперативно зреагували та відкрили стрілецький вогонь по безпілотниках противника, які чатували на дорозі, очікуючи рух українських військових.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кадри зняті одним із бійців на камеру GoPro під час руху напролом для виконання логістичного завдання на Лиманському напрямку.

