3 159 3
Воїни 53-ї ОМБр знищили стрілецьким вогнем засідку ворожих дронів на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Українські захисники 53-ї окремої механізованої бригади знищили засідку ворожих дронів-"ждунів" під час руху автівкою у смузі відповідальності Третього армійського корпусу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці оперативно зреагували та відкрили стрілецький вогонь по безпілотниках противника, які чатували на дорозі, очікуючи рух українських військових.
Кадри зняті одним із бійців на камеру GoPro під час руху напролом для виконання логістичного завдання на Лиманському напрямку.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Памятаймо і слова Симона Петлюри, особливо актуальні сьогодні, «Нам не страшні московські воші - нам страшні українські гниди».
Слава Україні!!