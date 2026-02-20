Окупанти обстріляли 24 населені пункти Херсонщини: пошкоджено будинки та авто. ВIДЕО

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Берегове, Кізомис, Олександрівка, Ромашкове, Янтарне, Незламне, Велетенське, Новодмитрівка, Розлив, Правдине, Микільське, Токарівка, Берислав, Новорайськ, Качкарівка, Новоолександрівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 приватних будинків.Також окупанти понівечили складські приміщення та приватні автомобілі.

Наслідки російського обстрілу Корабельного району Херсона

Учора близько 21:30 ворог бив по житловій забудові в Херсоні – снаряди влучали у будинки, де в цей час перебували люди. Внаслідок "прильотів" в оселях пошкоджено вікна, покрівлі, фасади, огорожі, а також господарчі споруди.

Зранку росіяни продовжили тероризувати цей район. Цього разу для ударів застосували БпЛА.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

