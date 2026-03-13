Северіон Дангадзе: UKRTAC першим в Україні виготовив і поставив армії бронежилети з елементом позитивної плавучості. ВIДЕО

Виробник засобів індивідуального захисту UKRTAC першим в Україні розробив та поставив війську за державними контрактами бронежилети з елементом позитивної плавучості (ЕПП).

Про це повідомив Северіон Дангадзе, директор з розвитку UKRTAC, передає Цензор.НЕТ.

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Модульні бронежилети з ЕПП утримують військовослужбовця у повному обмундируванні із боєкомплектом загальною вагою до 120 кг на поверхні води впродовж 24 годин. Такі бронежилети призначені для морпіхів, спецпризначенців, працівників портів та інших фахівців.

ЕПП в бронежилетах UKRTAC — це камера з двома балонами, які спрацьовують як в автоматичному, так і в механічному режимах. Якщо одна камера пробита, друга відкриється автоматично. Якщо військовослужбовець отримав поранення чи втратив свідомість і опинився у воді, ЕПП відкриється, переверне його на спину, буде підтримувати голову і тіло на поверхні до евакуації.

У закритому стані камери ЕПП захищені балістичним пакетом за стандартом 2920 V-50 — захист від уламків зі швидкістю від 600 м/сек. "Якщо у військового на суші, на кораблі чи у човні влучить fpv-дрон або уламок, елемент захистить і бійця, і камери — вони спрацюють, якщо він у свідомості чи без опиниться у воді", — пояснив Северіон Дангадзе.

На початку 2026 року UKRTAC здійснив перші поставки таких бронежилетів армії. За підсумками тендерів компанія підписала три контракти на 9000 одиниць сукупно.

"Бронежилет має 11 елементів захисту, плюс дванадцятий елемент — ЕПП. Ми його поставили на забезпечення: тепер Міноборони і ЗСУ можуть ставити цей елемент на будь-який бронежилет, що стоїть на озброєнні. Він універсальний, військові можуть підігнати його під себе — на будь-який розмір", — повідомив Дангадзе.

Нагадаємо, раніше компанія першою в Україні здійснила та продовжує постачання бронежилетів для жінок державним структурам за контрактами з міжнародними установами на потреби ДСНС, МВС, ДПСУ, Нацполу та НГУ. Компанія також виготовляє і постачає захисні костюми для гуманітарного розмінування.

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